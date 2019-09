Demi Moore confiesa que fue prostituida por su madre a los 15 años

Demi Moore volvió a generar controversia con las revelaciones de su autobiografía “Inside out”. En esta oportunidad, la actriz confesó que su propia madre la prostituyó a los 15 años a cambio de 500 dólares.

La actriz de 56 años ofreció una entrevista al programa “Buenos días América”, donde contó detalles del trágico momento vivió cuando era apenas una adolescente.

Demi Moore

De acuerdo al relato de Demi Moore, ella llegó por la noche a su casa cuando quedó sorprendida al encontrarse con un hombre cercano a su familia que tenía las llaves del departamento.

La exesposa de Ashton Kutcher contó que el hombre la violó de ella para luego revelarle que fue su propia madre que permitió que se cometiera este horrendo crimen. “Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: ‘¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?’”, relató la artista en su libro.

Demi Moore afirmó que su madre, Virginia Guynes, tenía problemas con el alcohol y las drogas y que esta la llevaba a bares nocturnos para que capte la atención de los hombres.

A pesar de su desgarrador testimonio, la estrella de Hollywood dijo no creer que su madre la haya expuesto a tal peligro de manera intencional. “En el fondo de mi corazón creo que no. No creo que haya sido una transacción, pero aún así ella le dio el acceso y me puso en peligro”, manifestó en “Buenos días América”.

Demi Moore salvó a su madre tras una sobredosis

Demi Moore dio a conocer que el abuso de sustancias llevó a su madre a intentar quitarse la vida con una sobredosis de pastillas, cuando ella tenía solo 12 años- La actriz dijo que al ver esta dramática escena usó sus manos para retirar de la boca de su madre las pastillas que esta había tomado.