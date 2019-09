Demi Moore: Ashton Kutcher tenía celos enfermizos de Bruce Willis a causa de January Jones

Demi Moore sigue generando polémica con su libro de memorias “Inside out”. En un nuevo capítulo, la actriz de 56 años relata los celos enfermizos que sentía Ashton Kutcher por las relaciones pasadas de sus exparejas.

Según la protagonista de “The Scarlet Letter”, el actor estaba obsesionado con la idea de que su exprometida, la estrella de Mad Men, January Jones hubiese mantenido un affaire con Bruce Willis, durante las grabaciones de la comedia del 2001, “Bandits”, en la que también participó Cate Blanchett y Billy Bob Thornton (ex esposo de Angelina Jolie).

“Ashton estaba convencido de que habían tenido una aventura en el set”, escribió Demi Moore sobre January Jones, que en aquel entonces tenía 23 años y Bruce Willis, 46.

No obstante, unos años después Demi Moore aprovechó que se sentó al lado de January Jones en un evento para preguntarle si era cierto eso.

“¿Hablas en serio? ¡Le dije cien veces que no quería joder a ese viejo!”, dijo la estrella de “X-Men: First Class”, entre risas.

Demi Moore y January Jones en un evento en 2006. [FOTO: Instagram]

La relación entre Ashton Kutcher y January Jones comenzó en 1998 y duró hasta 2001. Unos años después, la actriz confesó que el actor no la apoyaba en su lucha por hacer carrera en Hollywood.

"Fue como, no creo que seas buena en esto […] En todo caso, debería agradecerle. Porque en el momento en que me dices que no puedo hacer algo, es cuando estoy más motivada”, declaró la actriz en una entrevista a la revista GQ, en 2009.

Ashton Kutcher y January Jones mantuvieron un romance de tres años. [FOTO: Instagram]

Finalmente, el nuevo libro de Demi Moore viene generando polémica por los oscuros pasajes que detalla la estrella de “Ghost: la sombra del amor”, quien confesó que fue prostituida por su madre a los 15 años, además de revelar que los tríos sexuales arruinaron su matrimonio con Ashton Kutcher.