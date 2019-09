André Castañeda sobre Poly Ávila: “A mí me falló mucho, como persona y amiga”

André Castañeda indicó que “no le interesa” que la argentina Poly Ávila esté rehaciendo su vida sentimental y que no le nace desearle lo mejor, pues parece que el ex chico reality aún le queda un sinsabor sobre su pasado con la modelo.

Luego que se conociera la relación entre Poly Ávila y Michael Succar, de acuerdo con el diario Trome, André Castañeda respondió lo siguiente sobre el idilio de la argentina: “La verdad que no tengo idea y tampoco me interesa".

Al ser consultado si le desea lo mejor a la modelo, el ex chico reality sorprendió con su frías revelaciones sobre la argentina, quien estuvo en la denominada ‘fiesta del terror’.

“Lo mejor se lo deseo a todo el mundo, pero a Poly no tanto porque es una persona a quien nunca la pude entender. Tiene cada cosa extraña que a veces te saca de cuadro, pero ojalá le vaya bien. No es que me entusiasme desearle lo mejor”, manifestó André Castañeda.

En ese contexto, el deportista indicó que Poly ÁVila le falló mucho cuando estuvo con él, además le deseó toda la suerte del mundo a Michael Succar.

“A mí me falló mucho, como persona y amiga. Ya no estoy con ella hace dos años, pero como persona y ser humano no la tengo muy arriba. Al chico (Michael) sí le deseo suerte”, acotó el ex chico reality.

Poly Ávila y su paso por “El artista del año”

De acuerdo con los medios de espectáculos, la razón principal que Poly Ávila quedara fuera del reality fue su denuncia en contra del guerrero (Nicola), donde se determinó que ella y otras modelos fueron drogadas en la sonada ‘fiesta del terror’. Ante las especulaciones, la modelo argentina rompió su silencio y se pronunció en Instagram.

''Quiero agradecerles por tantas muestras de cariño. De verdad que me llena el corazón recibir su buena vibra. Fue una mitad de año muy fuerte, pero de mucho aprendizaje. No hay tiempo para lamentos porque estoy enfocada solo en seguir creciendo, estudiando y haciendo lo que me apasiona. El universo es sabio, y sin dudas cuando se cierra una puerta se abren mil'', argumentó Poly Ávila.