Aída Martínez causa polémica con bochornoso momento en “Mujeres al mando”

La polémica modelo Aída Martínez siempre da de qué hablar y esta vez no fue la excepción cuando llegó como invitada al programa “Mujeres al mando” haciéndole un desplante a Giuliana Barrios a quien no saludó, dejando impactados a todos en el set del programa de Latina.

Aída Martínez había sido invitada como panelista para comentar las noticias del mundo de la farándula local. Cuando Karen Schwarz le da el pase a la modelo, esta aparece desde la parte trasera del set.

Aída Martínez

Cuando la modelo hace su aparición se posa frente a las cámaras, hace unos movimientos para luego dirigirse hacia las conductoras Karen Schwarz y Jazmín Pinedo a quienes saludó en ese orden. Sin embargo, Aída Martínez no se detuvo ni para decirle ‘hola’ a Giuliana Barrios.

Antes que se siente la arequipeña, Karen Schwarz quedó intrigada por lo sucedido y comentó: “Te presento, ella es Giuli... ¿por qué no se saludan?”, a lo que Aída Martínez responde: “¿dónde quieres que me siente? Lo que pasa es que me da problema ir hasta allá, pero no hay problema”.

Acto seguido, Aída Martínez, forzada por el cuestionamiento de la conductora se levanta y se dirige a saludar a Giuliana Barrios quien sonríe de forma fingida para ocultar la incomodidad a raíz de la reacción de la modelo arequipeña.

Pero ¿qué sucedió entre Aída Martínez y Giuliana Barrios?

Para entenderlo hay que irnos unos meses atrás cuando Giuliana Barrios acusó a Aída Martínez de no tener códigos al irse de viaje con el exnovio cuando su relación tenía poco tiempo de haber terminado.

En dicha ocasión, Giualiana Barrios dijo lo siguiente sobre Aída Martínez: “Me imagino que, si esto es verdad, ella me falló como amiga y, bueno, a él ya lo conozco”, expresó la modelo muy consternada pro la actitud de la arequipeña.