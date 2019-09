Weezer en Lima: el cautivador concierto que ofrecieron en el Jockey Club [CRÓNICA]

El pasado domingo miles de fanáticos de Weezer, la legendaria banda norteamericana de rock, se reunieron en el Jockey Club para escuchar sus más populares canciones y por fin conocerlos.

El espectáculo inició al promediar las 8:30 de la noche, con una cumplidora presentación de Toño Jáuregui, quien junto a su agrupación musical, se encargó de encender el ánimo del público con algunos de los temas más recordados de Libido, como: “Tres”, “Lonely”, “Culpable” y “Nicotina”.

El frío limeño no aplacó la emoción de las miles de personas que esperaban a sus artistas favoritos. Aproximadamente a las 9:20 de la noche los cuatro miembros de la banda salieron al escenario, frente a los incesantes gritos de júbilo de púbico, tomaron sus instrumentos y sin decir una palabra comenzaron a tocar.

Weezer se presentó en el Jockey Club el 22 de setiembre.

Rivers Cuomo, con una vestimenta simple conformada por un pantalón y una chaqueta jean, comenzó a cantar “Buddy Holly”, mientras todos los presentes, sin titubear, comenzaron a corear junto a él. El músico, al notar la gran acogida por parte de su fanaticada peruana, decidió hacerlos participar en sus siguientes canciones: en el coro de “Beverly Hills” y en parte de “Hash Pipe”.

Conforme iban pasando los minutos, los espectadores iban quedándose sin voz, pues cantaban a todo pulmón, al mismo tiempo que en repetidas ocasiones hacían la inconfundible “W” juntando ambas manos, en honor a la letra inicial del nombre de la banda.

Tras interpretar algunos de sus temas más populares, entre los que destacaron “Island In The Sun”, “Undone -The Sweater song” y otros, Weezer se animó tocar sus ya conocidos covers de “Africa” “Happy Together” y “Take On Me”, los cuales hicieron estallar de emoción a las miles de personas paradas bajo el cielo limeño.

Después de más de una hora de concierto, la banda estadounidense se retiró tocando “The Good Life”. Ante la abrupta salida de los músicos, el insatisfecho público comenzó a corear “Weezer, Weezer...” y “Ole, ole, ole, ole, Weezer”, en numerosas ocasiones.

Al oír esto, los artistas volvieron a escena y Rivers, con su natural simpatía, preguntó con su ‘masticado’ español: “¿Quieren un ‘yapita’?”, lo que generó que todos estallaran de risa y vuelvan a gritar emocionados.

Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner se pararon juntos mirando su público, mientras ellos los ovacionaban sin cesar. Instantáneamente los cuatro rodearon el micrófono principal y cantaron una versión de solo voces de “Buddy Holly”.

Para redondear el espectacular show, Cuomo gritó la popular frase nacional: “Arriba el Perú, carajo”, para tan solo unos segundos después finalizar con un potente cover de “Lithium” y la ya famosa “Say Ain’t So”, la cual fue cantada, con los últimos rastros de voz, por todos los seguidores de Weezer.