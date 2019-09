Rodrigo González a Santi Lesmes: “Solo Gisela te hizo creer que tu opinión importa”

A pesar de que ya no se encuentra en la televisión, Rodrigo González sigue con mucho detenimiento todas las incidencias de la farándula local. Esta vez apuntó toda su artillería contra el español Santi Lesmes, a quien consideró que no es el indicado para opinar de moda por criticar el nuevo look de Magaly Medina y compararla con Gisela Valcárcel.

¿Qué es lo que sucedió? En una entrevista concedida al diario Trome, Santi Lesmes criticó el look de Magaly Medina, comparándola con Gisela Valcárcel:

Magaly Medina junto a Rodrigo González

“Ella nunca se parecerá a Gisela... O nace de nuevo o le suplica que la virgen la ayude... Con elegancia se nace y, en ese aspecto, está a años luz de Gisela... que siga con su look de siempre, ya nos tiene acostumbrados... Con su cabello caoba ya la veía hasta guapa”.

Estas declaraciones no cayeron nada bien a Rodrigo González, quien salió a defender a la que una vez fuera su madrina televisiva. Ante esto, el ex conductor de “Válgame Dios” hizo uso de su cuenta oficial de Facebook para criticar con severidad a Santi Lesmes por sus palabras contra la popular ‘Urraca’.

Mensaje de Rodrigo González a Santi Lesmes

“Nada más peligroso que un desubicado con iniciativa y acceso a prensa. Si Gisela es elegante tú eres carismático, angelado y triunfador. Solo Gisela le ha hecho creer que su opinión importa. Sus vestidos parecen hechos en tienda de disfraces Julissa igual que tus trajecitos ¿qué sabrás tú de buen gusto? Vuelve a nacer desubicado y respeta a quien televisivamente nunca le llegarás al callo. Tsss”.

Y es que Magaly Medina ha estrenado el color rubio en su cabello que muchos no han perdido tiempo en señalar que no le favorece. En ese sentido, aparte de Santi Lesmes, Koki Belaúnde también ha criticado a la periodista.

Magaly Medina sufrió radical cambio de look

“Magaly es más para los tonos cobrizos, porque ella es la cobriza de la televisión nacional... No me la imagino de rubio, no le queda el cabello rubio, no es ella, no se le ve auténtica. Se le ve cabello pintado o teñido”.