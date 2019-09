Emmys 2019: ¿Por qué parte del discurso de Peter Dinklage fue censurado?

La ceremonia de los premios Emmy 2019 se realizó este domingo 23 de septiembre en el Teatro Nokia L.A. Live, Estados Unidos, donde Peter Dinklage ganó en la categoría mejor actor de reparto en una serie dramática por su trabajo en “Game of Thrones”.

Tras alzarse con el galardón, el popular Tyrion Lannister subió al escenario principal para dar un emotivo discurso, pero algunas palabras emitidas por el actor resultaron censuradas por FOX, canal donde se transmitió la importante premiación.

“Gracias. No tengo ni idea de lo que voy a decir, pero allá vamos. Me siento muy afortunado por ser miembro de una comunidad llena de tolerancia y diversidad, porque en ningún otro lugar podría estar en un escenario como este. Han pasado diez años desde el momento en que conocí a David (Benioff) y a Dan (Weiss). No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, pero sí sabía que David y Dan eran bastante brillantes. Diez años de sudor absoluto, pero también diez años con los hijos de put* más increíbles, talentosos y divertidos", expresó Peter Dinklage al inicio de su discurso.

Al escuchar que pusieron un pito al emitir la palabra “put*”, el intérprete de 50 años no se quedó callado y continuó: “¡Hey, ya se ha acabado, no me importa!”.

"No hicimos más que sudar, no hicimos más que reír. Dave y Dan, hemos caminado literalmente sobre fuego y sobre hielo por nosotros. Literalmente. Y volvería hacer exactamente lo mismo sin dudarlo. Gracias”, añadió.

Peter Dinklage en los Emmy 2019. Foto: AFP.

Es importante mencionar que desde hace años, las retransmisiones de galas como los Emmy cuentan con sistemas de seguridad para que los espectadores no escuchen nada que los directivos de la televisión, en este caso de la cadena FOX, consideren obsceno.