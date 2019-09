¿Michelle Soifer demandará a Kevin Blow por aparecer en “El Valor de la Verdad”?

Tras aparecer en “El Valor de la Verdad” donde Kevin Blow confesó detalles inesperados sobre su relación y supuestas infidelidades de su expareja Michelle Soifer, la cumbiambera está decidida a demandar al cantante dominicano, pues considera que su testimonio en el sillón rojo de Beto Ortiz está basado en mentiras.

Durante su última presentación en “El Artista del Año”, Michelle Soifer habló sobre las confesiones de kevin Blow, de la cual expresó sentirse muy dolida: “Me sentí mal, afectada, pero no pensé que me iba a afectar tanto”.

Sin embargo, la cantante siguió reflexionando sobre el accionar de su expareja, las mismas que considera no están guiadas, ni siquiera, por un sentimiento de despecho:

“(Kevin Blow) tendrá sus motivos. Por más odios que me tenga, nada amerita que haga esto, por más rabia y dolor. No creo que sea amor, porque el amor no hace daño. Una mujer tiene que saber qué dice de un varón y un varón tiene que comportarse como un caballero”, aseguró Michelle Soifer.

Pero ello no quedó ahí, porque Michelle Soifer dio algunas luces de lo que piensa hacer tras las confesiones de kevin Blow en “El Valor de la Verdad”, así como la posibilidad de demandar a su expareja: “Yo, de verdad, voy a tener que salir a aclarar de todas maneras muchas cosas, porque esto ya está saliendo de control”.

Pero cuando se tocó el tema de la supuesta infidelidad que Michelle Soifer habría tenido con Jefferson Farfán en una suite de 2 mil 500 dólares en un hotel miraflorino de lujo, la cumbiambera aseguró que prefería gastar dicho monto en un viaje que en una habitación.

Kevin Blow sigue enamorado de Michelle Soifer

En “El Valor de la Verdad”, Kevin Blow confesó los tormentosa que fue su relación con Michelle Soifer, en la cual narró episodios de agresión física y verbal, así como confesar que aún seguía enamorada de la cantante, pero que dicho amor no le bastaba para perdonarla por todo lo sucedido.