Yalitza Aparicio tras conocer a Nicole Kidman: “Pensé que se había olvidado de mí”

Yalitza Aparicio no deja de causar noticia en cada acto público, declaración que emite o post que comparta en redes sociales. Esta vez, la actriz mexicana volvió a ser la protagonista tras narrar su experiencia al encontrarse con la mundialmente conocida actriz Nicole Kidman.

Y es que ambas se cruzaron y hasta compartieron la misma fila durante un importante desfile de modas (New York Fashion Week). En ese sentido, Yalitza Aparicio aprovechó su visita a Monterrey en el Foro Equidad para contestar a las diversas preguntas de la prensa.

Yalitza Aparicio junto a Nicole Kidman

Una de estas fue su experiencia de compartir espacio con Nicole Kidman y un programa mexicano del canal Imagen Entretenimiento relató el hecho: “Me fue maravilloso esa semana... Fue una experiencia increíble, nunca había asistido a uno de esos eventos”.

Asimismo, reveló las palabras que le dijo Nicole Kidman cuando se toparon, pero Yalitza Aparicio pensó que la actriz no la iba a reconocer durante el New York Fashion Week:

“Para mí fue maravilloso porque ya nos habíamos conocido anteriormente, y el volvernos a ver... por algún momento pensé que no me iba a reconocer... me felicitó por lo que había logrado la película (“Roma” de Alfonso Cuarón), por lo que se ha hecho... Me dijo que era maravilloso que yo pudiera estar ahí”.

Yalitza Aparicio y su labor social

Por otro lado, tras participar en el Foro Equidad, Yalitza Aparicio recalcó que su labor como figura pública es difundir la diversidad que existe en su país, México: “Quiero demostrarle al mundo, también a México, que tenemos una diversidad muy grande, que debemos aprender a respetarnos entre nosotros, a respetarnos antes que perdamos ello”.

Yalitza Aparicio en el New York Fashion Week

Por otro lado, Yalitza Aparicio habló de la brecha salarial entre hombres y mujeres: “En muchas partes del mundo no existe una equidad de género, afortunadamente ya hay personas que están tomando cartas en el asunto, ojalá se vaya avanzando y se vayan dando más oportunidades para todos por igual. Es triste saber que en trabajos con las mismas actividades una mujer y un hombre reciben un sueldo diferente, sólo por el hecho de ser mujeres”.