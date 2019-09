Chris Hemsworth quiere que su hermano Liam no vuelva a Hollywood para olvidar a Miley Cyrus

La separación entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus está cerca de cumplir los dos meses desde que se hizo pública, y el hermano mayor del actor, Chris, quiere que el menor de su familia se mantenga lo más alejado posible del ambiente de Hollywood; para ello quiere retenerlo lo máximo que pueda en Australia.

Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky son conscientes del severo daño emocional como a la fuerte exposición mediática de la que será presa Liam en caso regrese a su hogar en Hollywood, es por ello que la pareja de actores quiere que el ex de Miley Cyrus permanezca todo el tiempo que sea necesario en Byron Bay, Australia, la residencia actual del actor que interpreta a ‘Thor’.

Chris y Liam Hemsworth en Australia

De acuerdo “Women´s Day”, Chris Hemsworth y Elsa Pataky conocen muy bien sobre lo agobiante que podría resultar el ambiente de Hollywood ya que ellos lo vivieron en carne propia, razón por la cual desde el 2014 se mudaron a la mencionada localidad en el país oceánico.

Una fuente citada por la mencionada “Women´s Day” reveló que los actores creen que: “Ellos lo saben porque ellos vivieron ahí también”.

Esa ha sido una de las razones por las cuales, tanto Chris Hemsworth como Elsa Pataky, han aprovechado las redes sociales para mostrar a Liam junto con ellos y sus amigos cercanos, disfrutando de los exóticos paisajes que ofrece Australia, como también queriendo mandar a un mensaje que, tras la separación de Miley Cyrus, el actor de “Los Juegos del Hambre” sigue su vida sin mirar atrás.

Liam Hemsworth al lado de su hermano Chris y amigos

La ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Vale recordar que la ruptura de Liam Hemsworth y Miley Cyrus se hizo oficial cuando se hicieron públicas unas imágenes donde se veía a la cantante besando a la blogger Kaitlynn Carter, aunque muchos han asegurado que la separación se habría dado previo a este incidente.

Lo cierto es que semanas después, Liam Hemsworth, refugiado en Australia enviaría la petición para iniciar el proceso de divorcio de Miley Cyrus. En dicho periodo, el actor solo usaría las redes sociales para escribir un escueto mensaje en Instagram: “Solo una breve nota para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Desde entonces, Miley Cyrus se dejó ver públicamente con Carter, inclusive, en los MTV Video Music Awards 2019 donde la cantante interpretó su nuevo tema “Slide Away” (canción que muchos aseguran era dedicada a Liam Hemsworth) y, aunque nunca fue clara sobre el tipo de relación que tenían, la revista “People” alertó el último fin de semana que ambas habrían concluido su romance para quedar como simples amigas.

Miley Cyrus acusada en redes sociales

Sin embargo, Miley Cyrus fue la que recibió la mayor parte de las críticas, ya que muchos la señalaron como la culpable del término de la relación con el actor, a lo que ella publicó mensajes en Twitter negando estas acusaciones hechas por los usuarios de las redes sociales.

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó porque engañé... Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”.