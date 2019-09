Jorge Benavides sobre Jefferson y Gareca: “Son mis hinchas” [VIDEO]

Jorge Benavides está feliz por el grado de aceptación que tiene el programa cómico “El wasap de JB”. El comediante agradeció a su público en general por la sontonía, pero en especial mencionó a los seleccionados de la blanquirroja que lo siguen todos los sábados para ver las jocosas parodias.

“Estamos contentos con la sintonía, tenemos un público cautivo. Gracias a las redes sociales sabemos lo que a la gente le gusta, las cosas nuevas que quieren ver”, manifestó el productor de “El wasap de JB" al ser consultado por el programa que se emite todos los sábados.

Jorge Benavides aseguró que ellos (el elenco de “El wasap de JB”) se deben a su público y están siempre atentos a todo lo que le piden.

“Así es, hay sketchs que me he olvidado, que me piden a Choliño, Rambo, Fujimori. Tenemos un público antiguo que nos sigue”, indicó la figura de Latina.

“Nadie se pica, tenemos una legión de seguidores, entre los que se encuentran los jugadores de la selección. Prácticamente todos nos ven, eso nos pone contentos”, aseguró Jorge Benavides.

El comediante y caracterizador indicó que él sabe que Jefferson Farfán, Christian Cueva y Ricardo Gareca se divierten con las parodias que realizan en “El wasap de JB”, tal como lo puede corroborar a través de las redes sociales donde le ponen su “me gusta”.

“Ahora último nos llegó un video donde Terapia, Advíncula, Cáceda y Gallese que almorzaron en Estados Unidos y no hablaban inglés, y cuando pagaron, chocolatearon sus tarjetas de créditos. Fuego divertido”, manifestó Jorge Benavides.

Finalmente, la estrella de Latina sostuvo que Jefferson Farfán y Ricardo Gareca son los personajes más parodiados en “El wasap de JB". “Son nuestros hinchas”, agregó.

Jorge Benavides revela la razón de la ausencia de ’Dayanita’ en el “El wasap de JB”

Jorge Benavides, quien se refirió antes a Dayanita como “una actriz talentosa”, difundió una imagen de ella describiendo su estado de salud.

“Para todos los que me preguntaban porque Dayanita no estaba en el casting de Arturito. ¡Aquí está la respuesta! Dayanita está con varicela! y le han dado descanso médico por una semana. ¡La Próxima semana la tendremos nuevamente entre nosotros! Que te recuperes pronto Dayanita”, escribió el también caracterizador.