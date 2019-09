Facebook sanciona a Carlos Álvarez por supuesta xenofobia [VIDEO]

Carlos Álvarez continúa en el ojo de la tormenta por la supuesta xenofobia que practica a través de los videos que publica en redes sociales. Desde hace algunos días que el cómico no realiza ninguna actividad en su perfil de Facebook, pues la plataforma digital lo censuró.

En un reciente difusión, el humorista peruano explicó que tras plasmar su punto de vista sobre los constantes hechos delincuenciales en nuestro país, la red social tomó acciones en su contra para evitar que siga realizando publicaciones referentes a estos temas. Según las palabras de Álvarez, los administradores de dicha plataforma digital creen que el practica la xenofobia y promueve el odio contra los venezolanos.

“Qué tal amigos, buen día para todos. Quiero comunicarles que los señores de Facebook me han castigado durante siete horas. No puedo colgar ningún video, ningún mensaje, porque supuestamente estoy comunicando mensajes xenófogos. Yo no practico la xenofobia, quiero aclarar eso. Mis mensajes han sido contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra los delincuentes extranjeros (sea del país que sea), pero que están haciendo daño a nuestro país”, explicó la figura de ATV.

En ese mismo contexto, Carlos Álvarez indicó que no es xenofóbico y que solo busca que se respete la vida.

Carlos Álvarez pide que expulsen a los delincuentes extranjeros. (Foto: captura)

“Nosotros luchamos por nuestra seguridad (...) Pedir que expulsen del Perú a los delincuentes extranjeros y pedir que no los dejen ingresar nunca más, eso no es xeonofobia; es defender nuestro derecho a la vida, el Perú es nuestra casa y la casa se respeta. Los derechos humanos deben ser por los humanos que son derechos”, manifestó el cómico.

Finalmente, Carlos Álvarez rechazó cualquier movilización contra los venezolanos, pues asegura que están usando su imagen para fines xenófobos.

Usuarios de Facebook respaldan a Carlos Álvarez

Usuarios de Facebook respalda a Carlos Álvarez.(Foto: captura)

Luego que el humorista Carlos Álvarez dejara en claro que el rechaza a los delincuentes y no a los extranjeros, usuarios de Facebook avalaron a la figura de ATV.