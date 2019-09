Emmy Awards 2019: Kim Kardashian y Kendall Jenner se roban la atención en la alfombra púrpura

La presencia de las hermanas Kim Kardashian y Kendall Jenner por la alfombra púrpura de los Premios Emmy 2019, fue una de las más esperadas, además de su participación en la entrega del premio a la categoría “Outstanding Competition Program”.

Kim Kardashian, de 38 años, se presentó con un vestido de terciopelo negro, con un lazo en la parte baja de la espalda para resaltar su derrier.

Kim Kardashian y Kendall Jenner

No obstante, el detalle que llamó la atención del estilismo de la esposa del rapero Kanye West, fue la gruesa cadena diamantes de doble vuelta que lucía en el cuello, además de un crucifijo a juego.

Por su parte, su hermana menor la modelo Kendall Jenner, de 22 años, sorprendió al regresar a su color natural de cabello, a los pocos días de haberse estrenado como rubia durante el desfile de Burberry durante la Semana de la Moda de Londres.

Kendall Jenner

Algo que le valió un comentario de su hermana mayor Khloé Kardashian en Twitter, quien señaló que se veían iguales, a lo que la aludida respondió: “Ya quisieras p***”.

Kendall Jenner

El modelo que lució Kendal Jenner era un vestido flores con látex negro del diseñador londinense Richard Quinn.

Kendall Jenner

Kim Kardashian y Kendall Jenner entregan premio

Debido a su experiencia como celebridades en los realities de TV como “Keeping Up with the Kardashians" y sus diferentes spin offs, las hermanas Kim Kardashian y Kendall Jenner fueron convocadas para entregar el premio al “Mejor Reality de competencias de la TV”, galardón que se llevó “RuPaul’s Drag Race”.