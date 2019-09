Elenco de “Game of Thrones” desfila en la alfombra púrpura de los Emmy 2019

El elenco de “Game of Thrones” dejaron las pieles y armaduras de sus personajes para brillar en su paso por la alfombra púrpura de los Emmy 2019, donde la serie de HBO resulta la favorita para llevarse el premio en diferentes categorías.

Uno de los personajes de “Juego de Tronos” que más llamó la atención en la 71° entrega de los Premios Emmy, fue la actriz Gwendoline Christie, quien se robó el espectáculo por su vestimenta inspirada en Jesús.

La actriz que interpreta de Brienne of Tarth, se encuentra nominada en la categoría Actriz de reparto, por su actuación en el episodio “A Knight of the Seven Kingdoms”.

Por otro lado, Emilia Clarke –famosa por su papel de Daenerys de la Tormenta de la casa Targaryen- se presentó luciendo un vestido de Valentino con amplio escote. En una publicación previa en Instagram, la actriz agradeció a la cantante Jennifer Lopez por inspirar su look de esa noche.

71st Primetime Emmy Awards - Arrivals - Los Angeles, California, U.S., September 22, 2019. Emilia Clarke. REUTERS/Mario Anzuoni

Otra nominada es a la categoría Mejor Actriz de reparto es Maisie Williams, por el episodio “The Long Night”.

La actriz de 22 años dejo de lado su caballera rosada, para lucir un color más natural además de lucir un vestido negro con detalles asimétricos.

Sophie Turner –nominada por su interpretación de Sansa Stark en el episodio “Winterfell” de la octava temporada- desfiló por la alfombra purpura sola debido a que su esposo, Joe Jonas se encuentra de gira con su banda Joe Brothers.

Lena Headey, mejor conocida como la reina Cersei Lannister- repite por 5ta vez su nominación a la “Mejor actriz de reparto”.

Lejos de la imagen de su personaje, la actriz de 45 años, destacó con un vestido floral de menta de la colección Brock de escote profundo y mangas escalonadas.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 22: Lena Headey attends the 71st Emmy Awards at Microsoft Theater on September 22, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Finalmente, entre los actores de la aclamada serie de HBO, estuvo presente Kit Harrington, quien hizo su primera aparición pública tras recluirse en un centro de rehabilitación a inicios de año.

Otros miembros de Game of Thrones nominados a mejor Actor de reparto son: Alfie Allen en su papel Theon Greyjoy destacando en el episodio “La larga noche”, también Nikolaj Coster-Waldau –quien regresó de un viaje a Perú- por su actuación en “A Knight of the Seven Kingdoms” segundo capítulo de la octava temporada y Peter Dinklage por el programa final llamado “The Iron Throne”.