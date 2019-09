Reacción de JLo al saber que Emilia Clarke se inspiró en ella durante los Emmys

Emilia Clarke fue una de las actrices que más llamó la atención en los Emmys 2019 por el osado vestido que lució durante la ceremonia. La intérprete de la serie “Game of Thrones” ya había anticipado que iba a sorprender en dicha gala porque se había inspirado en su colega Jennifer Lopez.

“Jennifer Lopez me has inspirado este año en mi look. Soy una mujer afortunada de tener el mejor equipo de glamour jamás inventado”, dijo Emilia Clarke en un post de Instagram antes de hacer su aparición triunfal en la ceremonia de los Emmy 2019.

PUEDES VER Emilia Clarke y el osado escote que lució en la ceremonia de los Emmys 2019

Inspirada por la “Reina del Bronx”, Emilia Clarke lució un escotado vestido azul marino de Valentino, unos pendientes largos y optó por un maquillaje poco llamativo.

Tras expresar su admiración por JLo con una publicación de Instagram, la actriz declaró para Entertainment Tonight y volvió halagar a su artista favorita por ser un ejemplo a seguir en el mundo de la moda. “Creo que Jennifer Lopez hace en ‘Hustlers’ la mejor presentación de un personaje que jamás haya visto. Incluso interrumpía durante la proyección en el cine y, soy inglesa, nunca lo hago. Pero lo hice. Así que JLo es mi inspiración para esta tarde y planeo honrarla durante toda la noche”, dijo para el mencionado medio.

Ante los halagos de Clarke, Jennifer Lopez no fue ajena y decidió pronunciarse con un post dedicado a su colega en el mundo del cine. “Cuando la 'Madre de los Dragones’ se encuentra con Ramona. #dead #HustlersMovie. Te amo Emilia Clarke #daenerys”, expresó la intérprete de “El anillo”.

Los seguidores de ambas actrices no fueron ajenos y las llenaron de elogios en las distintas redes sociales.