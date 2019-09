Mara Cifuentes relata terribles momentos que padeció tras cambiarse de sexo [VIDEO]

Mara Cifuentes es una modelo transgénero colombiana que nació como varón, pero con el paso de los años se dio cuenta que su verdadera identidad era la de una mujer, para lo cual se sometió a diversas operaciones para lograr su transformación, pero revelando que atravesó por mucho dolor, el cual la llevó al punto de pensar en el suicidio.

La modelo concedió una entrevista a la cadena Caracol de su natal Colombia donde confesó que su nombre de niño era Kevin y que a los 10 años decidió que sería una mujer.

Asimismo, confesó que su nombre actual lo eligió en honor al mar y que se siente una mujer al 100 por ciento. Esto en parte porque se sometió a una vaginoplastia (cirugía de cambio de sexo), proceso que cumplió su sueño, pero que al mismo tiempo fue una experiencia traumática.

La recuperación de la cirugía, relató, fue lo más difícil que tuvo que afrontar la colombiana Mara Cifuentes: “La abertura debe mantenerse dilatada cada vez que va a orinar, porque de cerrarse del todo puede perder el tamaño y simplemente no funciona para nada”.

En otro extracto de la entrevista, Mara Cifuentes comentó que antes y después de someterse a la vaginoplastía recibió ayuda profesional con el debido acompañamiento psicológico pues cayó en una profunda depresión.

Luego, Mara Cifuentes reveló que le gustaría ser madre, sin embargo, no le gustaría atravesar lo que el resto de mujeres experimenta como quedar embarazada o el ciclo menstrual: “Eso mejor no y aprovecho y soy feliz con lo que me tocó”.

Mara Cifuentes se hizo conocida en el programa reality “La Agencia”, el cual la ha convertido en un personaje muy mediático siendo una modelo muy requerida que hoy radica en la ciudad de Nueva York, mientras que en su vida personal se le conoce su romance con el también modelo Nicolás Trujillo, aunque se especula que estarían próximos a dar por terminado su romance.