Cathy Sáenz niega salida de “Mujeres al mando”: “Yo estoy aquí y aquí me quedo”

Cathy Sáenz ingresó como conductora de “Mujeres al mando” en medio de la polémica renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre a la conducción de “Válgame Dios”.

En los últimos días, el popular ‘Peluchín’ realizó una serie de publicaciones en Instagram que dieron pie a especulaciones sobre su posible retorno a la televisión. Más de uno pensó que el periodista regresaría a la pantalla chica en el mismo programa que había dejado.

Esto hizo que muchos se preguntaran si Cathy Sáenz abandonaría su puesto de conductora en Latina para dar paso al retorno de Rodrigo González y Gigi Mitre. Ante esta situación, la popular ‘Mamacha’ salió al frente para despejar todas las dudas respecto a este tema.

“Yo estoy aquí, no me he movido, estoy aquí, me quedo, yo me quedo”, aseveró la presentadora, dejando en claro que continuará al frente de “Mujeres al mando”, junto a Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Mirella Paz.

Tras oír el comentario de su compañera, Karen Schwarz se pronunció para asegurar que en Latina todos trabajan como equipo. “Somos una familia y así debemos trabajar, como una familia”, expresó la también modelo frente a cámaras.

Cathy Sáenz responde a mofas de Rodrigo González

¿Rodrigo González renunció a Latina por culpa de Cathy Sáenz?

Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron su renuncia a Latina luego de que Cathy Sáenz se presentara como invitada en el programa “Mujeres al mando”.

El popular ‘Peluchín’ indicó que su decisión se debió a que consideró este hecho como una “puñalada”, pues hace varios años la exproductora de “Esto es Guerra” y “Combate” los denunció a él y a Gigi por difamación a raíz de algunos comentarios que hicieron sobre ella en televisión.

Rodrigo González se pronuncia tras ingreso de Cathy Sáenz en “Mujeres al mando”

Luego de que Cathy Sáenz debutara como conductora de “Mujeres al mando”, Rodrigo González publicó un polémico mensaje sobre las “moscas muertas” en Instagram, el cual habría sido una indirecta para la popular ‘Mamacha’.

"Aparentan ser físicamente frágiles. Hablan con voz dulce y tienen una mirada similar a la del gato con botas de Shrek. Es una persona de bajo perfil. A partir de la nada ni de algún motivo aparente, se ponen a llorar, con lágrimas de cocodrilo. Pese a verse calladitas o fuera de bulla, en el fondo son unas verdaderas inescrupulosas”, decía en parte de su publicación.