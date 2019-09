Angelina Jolie molesta con Brad Pitt por amistad con Kanye West y Kim Kardashian

Si bien la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt se ha resquebrajado con el proceso de divorcio que ambos llevan desde hace tres años, la actriz se encuentra molesta con su exesposo. La razón de esto sería el hecho que el actor de “Once Upon A Time In Hollywood” tiene un particular acercamiento al rapero Kanye West, su esposa Kim como al resto del clan Kardashian.

Y es que, a inicios de setiembre, Brad Pitt fue visto en el servicio dominical que Kanye West realizada. Ambos se encontraron y se realizaron un afectuoso saludo, lo que dio a indicar que, por lo menos, ambos famosos tienen cierto acercamiento.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Sin embargo, esto, de acuerdo al portal “Radar Online”, no es del agrado de Angelina Jolie quien no aprobaría el acercamiento de Brad Pitt con el esposo de Kim Kardashian, debido a la animadversión que esta siente por el clan de las Kardashian-Jenner.

Una fuente cercana a Angelina Jolie citada por “Radar Online”, aseguró que: “Angelina no soporta al clan Kardashian y de ninguna manera quiere a sus hijos cerca de ellas y eso le ha dicho a Brad. Le ha puesto un ultimátum: ‘Kanye o los niños’”.

Angelina Jolie y sus hijos

La misma persona consultada por “Radar Online” asegura que Angelina Jolie tomaría las acciones debidas en caso su exesposo persista con el contacto con Kanye West, Kim Kardashian y compañía: “Brad (Pitt) sabe, obviamente, que puede ser amigo de quien quiera, pero sabe que Angie tiene el poder de meterse con él si continúa viendo a Kanye (West)”.

Estas revelaciones son posteriores a que Brad Pitt se manifestara tras su reunión con Kanye West en su servicio dominical, donde el actor de “World War Z” asegurara que: “Es una celebración pura de la vida y la gente. Es realmente encantador. Realmente lo es. Creo (Kanye West) estaba haciendo algo realmente especial”.

La separación de Brad Pitt y Angelina Jolie

Desde hace un par de años, la vida personal de Brad Pitt no atraviesa por un buen momento, pues comenzó un largo proceso de divorcio, a pedido de la propia Angelina Jolie, en 2016, periodo que coincide con el distanciamiento de su hijo mayor Maddox, con quien, desde entonces, prácticamente no ha tenido mayor acercamiento.

Angelina Jolie fundamentó el divorcio en “diferencias irreconciliables”, solo dos años después de casarse, pero a 10 de relación.

Kanye West y Kim Kardashian

Brad Pitt llegaría a confesar problemas con el alcohol recurriendo a “Alcohólicos Anónimos” y desde entonces ha estado luchando para mantenerse sobrio.

“Tenía a todos estos hombres abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era un espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo”, confesó Brad Pitt.

Brad Pitt ha luchado contra sus problemas con el alcoholismo

Sin embargo, en el plano profesional, Brad Pitt parece estar viviendo un buen momento ya que se encuentra promocionando dos películas, “Once Upon A Time” de Quentin Tarantino, así como “Ad Astra”, filme donde el exesposo de Angelina Jolie interpreta a un astronauta enviado a una misión suicida a los confines del sistema solar.