Cathy Sáenz a Rodrigo González: “Que vuelva a la televisión y me dé las disculpas que me debe”

Cathy Sáenz se hartó de tantos ataques y decidió responder a Rodrigo González quien aseguró que su contratación como conductora de “Mujeres al mando” ha sido un rotundo fracaso dado que el raiting no acompaña al programa emitido por Latina.

Rodrigo González ha estado muy al tanto del rating de “Mujeres al mando”, el cual no se ha visto favorecido por la preferencia del público, hecho que causó las mofas de ‘peluchín’, quien dejó la conducción de “Válgame Dios” tras conocerse el ingreso a Latina de Cathy Sáenz.

Rodrigo González se burla de "Mujeres al mando" por bajo rating

En su cuenta de Facebook, el popular ‘peluchín’ publicó las bajas cifras obtenidas por el espacio dirigido por Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, acompañado de un mensaje que decía: “Salieron las cifras. Felicidades por el jale y el rotundo fracaso”.

Este comentario en particular no ha sentado nada bien a Cathy Sáenz quien al fin ha decidido manifestarse sobre las constantes burlas de Rodrigo González.

Rodrigo González y Gigi Mitre renunciaron tras conocerse contratación de Cathy Sáenz

“Espero que salga en televisión para enfrentarnos cara a cara. No le bastó perder un juicio contra mí. Estoy bien cansada, te lo juro; eso de dame que te doy con alguien que no conozco, que me hizo daño hace 6 o 7 años no me agrada”, comentó molesta la exproductora de “Esto es guerra” y “Combate”.

A pesar de esto, Cathy Sáenz considera que es mejor hacer oídos sordos a las mofas de Rodrigo González: “No le dará cabida, me da igual esa persona, que opine lo que quiere, me tiene sin cuidado”.

Cathy Sáenz fue productora de "Esto es guerra" y "Combate"

Sin embargo, y contrario a lo dicho líneas arriba, destacó que, a su criterio, Rodrigo González es una persona insidiosa, que no tiene reparos en maltratar a las mujeres.

“Si yo, para tener ángel, tengo que hablar mal de la gente, destruir a las mujeres como lo hizo con Lourdes Sacín, Johanna San Miguel y todas (las demás)... así se lo pasó él, no tengo ganas de escucharlo de él. Ni leer a sus fans. Que toma vacaciones, que viaje, que sea feliz, que deje de hablar de un ratito”.

Rodrigo González aseguró que no volverá a Latina, al menos en lo que queda del 2019

Sin embargo, Cathy Sáenz se reafirmó en que desea que Rodrigo González vuelva a la televisión, pero por la siguiente razón: “Si vuelve a la televisión, mejor para mí porque allí me podría dar los 31 minutos de disculpas públicas por el juicio que le gané por difamación”.