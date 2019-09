Rodrigo González recuerda bochornoso episodio entre Kathy Sheen y el papá de Cathy Sáenz

Luego del tenso encuentro que protagonizaron Cathy Sáenz y Kathy Sheen en el set de “Mujeres al mando”, Rodrigo González arremetió contra la popular ‘Mamacha’ a través de su cuenta oficial de Facebook.

Kathy Sheen, la nueva conductora de “Válgame Dios”, se presentó como invitada en el magazine de Latina, donde les enseñó cómo preparar algunos postres a Karen Shcwarz, Jazmín Pinedo y, por supuesto, Cathy Sáenz.

Cathy Sáenz y su molestia con presencia de Katy Sheen en "Mujeres al mando"

Este insólito episodio fue objeto de burla del popular ‘Peluchín’, quien recordó el bochornoso episodio que vivió Kathy Sheen, su exreportera, cuando el papá de la exproductora de “Esto es Guerra” y “Combate” le escupió luego de que ella le preguntara sobre la denuncia por difamación que entabló su hija contra Rodrigo y Gigi.

El exconductor de “Válgame Dios” publicó en sus historias de Instagram una noticia sobre el encuentro entre las conductoras de televisión y junto a esta publicación escribió "Cuidado herede las mismas mañas y te escupe el postre", de forma irónica.

Instagram de Rodrigo González

Como se sabe, tras su renuncia de Latina Rodrigo González ha criticado y mandado fuertes indirectas a Cathy Sáenz en reiteradas oportunidades.

El tenso encuentro entre Cathy Sáenz y Katty Sheen

El último viernes en “Mujeres al mando”, Karen Shchwarz anunció el ingreso de Kathy Sheen como invitada especial, mientras Cathy Sáenz evidenciaba una cierta incomodidad por la noticia. “Karen, yo estoy aquí. Miren, no me he movido”, expresó la ‘Mamacha’, tras lo cual la modelo esbozó una sonrisa y contestó: “Somos una familia y debemos trabajar como familia”.

Al ingresar al set del programa, Kathy Sheen hizo un irónico comentario, como respondiendo a las palabras de Cathy Sáenz. “Porsiacaso, yo también tengo memoria, porsiacaso”, dijo, recordando el vergonzoso momento que pasó hace varios años.

A pesar del tenso momento, las conductoras continuaron con el programa con total normalidad.