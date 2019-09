Paula Arias y su radical cambio de look tras ser vista con Abel Lobatón

Tras ser captada con su expareja Abel lobatón, la líder de “Son Tentación”, Paula Arias, reapareció en las redes sociales con un nuevo y renovado look.

La cantante se atrevió a cortarse varios centímetros de su larga cabellera y oscurecerlas para publicar los resultados a través de su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Captan a Paula Arias en actitudes cariñosas con su expareja Abel Lobatón

Paula Arias. Foto: Instagram.

“¡Buen día corazones! Hoy decidí cambiar un poco de look y me puse en manos del mejor @anthonyarcesalon. ¿Qué opinan? ¿Me queda o no me queda?”, escribió en el texto que acompaña las fotos del resultado.

Paula Arias. Foto: Instagram.

Paula Arias fue vista con su expareja Abel lobatón

El programa “Magaly TV: La Firme” presentó un video donde se le ve a la cantante junto a su expareja Abel Lobatón en actitudes cariñosas.

El padre de dos de las hijas de Melissa Klug comparte un grato momento con la salsera en un local nocturno.

Foto: Instagram.

Como se recuerda la pareja tuvo un fugaz romance en el 2016. Su corta relación había tenido planes de boda, las cuales por razones desconocidas, no se concretaron.