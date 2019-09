¿Kevin Blow aclara rumores sobre la supuesta infidelidad de Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

Kevin Blow se sentó en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar todo sobre su expareja Michelle Soifer.

Desde que se supo que el dominicano participaría en el polémico programa de Latina, se creó una gran incertidumbre sobre las cosas que declararía.

Finalmente, Kevin Blow apareció en el espacio conducido por Beto Ortiz. El cantante contestó 20 preguntas y se llevó 25 mil soles.

Sin embargo, durante la participación de Kevin Blow hubo una interrogante que llamó la atención, pero que él no contestó. “¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?”, le preguntó Beto Ortiz.

No obstante, el amigo del dominicano se paró para tocar el botón rojo. Esto desató las risas de Beto, quién señaló que lo veía venir.

“Está esperando su momento de protagonismo. No estamos contentos con tu actitud”, dijo el conductor al íntimo de Blow.

El amigo de Kevin Blow

Como se sabe, cuando un participante no responde una pregunta, se le asigna otra de repuesto. Y esta vez no fue la excepción.

Beto Ortiz sacó de su bolsillo la otra interrogante. “¿Crees que Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés?”, preguntó

Kevin Blow respondió “Sí” (Verdad).

"Según conclusiones mías, aquí hay un tema del que más puede. Yo creo que por encima de la fama que puede tener Michelle, existe un Jefferson, quien es una de las personas más conocidas del país", contó el dominicano.

Beto Ortiz le interrumpió y dijo que Jefferson Farfán no es un conocido, sino un “ídolo”. “Uno puede ser famoso, famosísimo, celebridad ... ídolo es más arriba nos guste o no”.

Michelle Soifer dolida por la participación de Kevin Blow en “El valor de la verdad”

Mientras Kevin Blow se encontraba ventilando detalles de su relación fallida con Michelle Soifer, ella se presentaba en “El artista del año”.

La cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas por la complicada situación.

“Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo y es algo que no se puede ocultar, yo no creo que haya un presente aquí que en su momento no haya tomado una mala decisión, que no haya cometido un error, pero eso no quiere decir que tenga que pasar todo esto”, mencionó.