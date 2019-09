Michelle Soifer sobre Kevin Blow en “El Valor de la Verdad”: “Me duele mucho todo lo que sucede”

Michelle Soifer no pudo contener las lágrimas en el programa “El artista del año” al recibir muestras de apoyo por parte de la conductora Gisela Valcárcel y las miembros del jurado Tilsa Lozano y Michelle Alexander.

Michelle Soifer admitió que las últimas revelaciones de su ex pareja Kevin Blow en el programa “El valor de la verdad” la han afectado emocionalmente, “Estoy confundida, triste, y molesta conmigo con mucha gente, no sé cómo definir mis sentimientos en estos momentos. Hay momentos que estoy bien, estoy feliz, me olvido”, dijo muy conmovida.

“Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo y es algo que no se puede ocultar, yo no creo que haya un presente aquí que en su momento no haya tomado una mala decisión, que no haya cometido un error, pero eso no quiere decir que tenga que pasar todo esto”, agregó Michelle Soifer.

Michelle Soifer se quiebra

Tilsa Lozano alentó a la popular “Michi” destacando su talento, además, le advirtió sobre su ‘amigo’ Giuseppe Benigni, “Yo le recomiendo y se lo dije el otro día en el pasillo, pon tu agencia de talentos, hazles firmar un contrato de confidencialidad y yo le recomiendo que investigues bien al principito y yo sé por qué se lo digo”, afirmó la ex modelo.