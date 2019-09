Michelle Soifer estuvo embarazada, según Kevin Blow en “El valor de la verdad”

Michelle Soifer está en el ojo de tormenta tras las polémicas declaraciones de Kevin Blow en “El valor de la verdad”. Según el cantante dominicano, la exintegrante de “Esto es guerra” afirmó que estuvo embarazada.

Entre las preguntas que respondió el exnovio de la popular ‘Michi’, resaltó: “¿Michelle Soifer perdió un hijo tuyo?”. A lo que él respondió: “Sí”

Luego, aseguró que incluso la exchica reality se había hecho la prueba de embarazo. “Ella me llama y dice que está embarazada y yo le digo, pero cómo así y ella me dice: ‘sí estoy embarazada, estoy asustada, me hice una prueba’”, contó el dominicano.

Sobre el presunto romance de Michelle Soifer y el futbolista Jefferson Farfán, Kevin Blow no pudo responder la pregunta clave porque su amigo presionó el botón rojo.

¿Qué dijo Michelle Soifer?

La bailarina se pronunció minutos antes de salir al aire “El valor de la verdad” de Kevin Blow. Luego de su presentación en “El artista del año”, se quebró al exigir que respeten su privacidad.

“Sí, me duele mucho todo lo que sucede porque me afecta muchísimo y es algo que no se puede ocultar”, expresó.

“Yo me considero una dama y las experiencias que he vivido las dejo ahí. Pero si hay una cosa quizá más adelante comprendan muchas cosas que me han sucedido porque tampoco uno no puede permitir (...)”, concluyó la exintegrante de ‘Alma Bella’.