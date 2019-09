Michelle Soifer rompe en llanto tras recibir fuerte consejo de Michelle Alexader

Michelle Alexander, una de los jurados de “El artista del año”, aprovechó el momento para darle un contundente mensaje a Michelle Soifer, luego que la cantante indicara que se siente con las emociones a flor de piel por la presión mediática que generaron las declaraciones del dominicano Kevin Blow.

La productora recomendó a Michelle Soifer hacer caso omiso a todo lo dicho por el examigo de Erick Sabater, quien dejó entrever en “El valor de la verdad” que la popular ‘Sol’ le había sido infiel en varias ocasiones.

“Tú tienes mucha fuerza interior. Deja que se cuelguen de tu vida, tú vales mucho Michelle. Vas a encontrar a esa persona que te acompañe, que no tengas tú que arrastrar”, manifestó Michelle Alexander.

En ese contexto, la reconocida productora admitió que el pasado no tuvo una buen relación con la ex chica reality y pidió que no llore en vivo porque ella es una mujer fuerte.

“Michelle y yo hemos tenido algún rose desde hace mucho tiempo (...) Tuvimos un cruce de palabras, una cosa que suele pasar, pero la tuve con la ‘careta’ de Michelle, no con ella. Estas semanas que he estado acá, me he dado cuenta que eres una gran artista. Tú eres la que decides cómo enfrentar a la cámara. Yo veo en ti una mujer fuerte, pero esa careta a veces te juega malas pasadas”, expresó.

Por su parte, Gisela Valcárcel también se sumó a los consejos que le dieron a Michelle Soifer, a quien le dijo que en ocasiones es mejor quedarse callados.

“Tú decidirá si más adelante hablas o no. Pero si yo fuera tu mánager, si fuera tu mamá, te diría: ‘quédate callada, Michelle’. Tenemos en Michelle Soifer un talentazo y una hermosa persona”, indicó la conductora de “El artista del año”.

