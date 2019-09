Magaly sobre Yahaira y Jefferson: “La actitud de negar su relación me provoca mucha risa”

La polémica conductora Magaly Medina brindó una entrevista a un medio local y no se guardó nada al ser consultada por el personaje de la farándula que más la divierte. “A mí me dan risa todos, pero eso les ofende mucho, a mí la actitud de negar su relación entre Yahaira y Jefferson me provoca mucha risa”, respondió entre risas.

Además, la popular ‘Urraca’ contó que el juicio que le entabló el futbolista Jefferson Farfán habría sido por sus constantes burlas y su manera sarcástica de hablar sobre él en su programa Magaly TV La Firme.

“Me he reído tanto del porcelanato de la ‘Yaha’ y de todo lo demás, que Farfán me está enjuiciando por 5 millones de soles, por burlarme de él. Porque lo que pude leer en el expediente es eso, el dice que yo hablo con ironía, pero ¿Cómo quiere que hable?” cuestionó Magaly Medina.

La conductora criticó la decisión del ‘10’ de la selección peruana, pues según ella “No puedes enjuiciar a todos los periodistas que dicen que tú tienes un romance cuando tú sabes bien que eso existe”.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que siempre ha hablado con pruebas y admitió que hay muchas personas que desean verla “nuevamente enmarrocada”, pero para estas situaciones legales, cuenta con el asesoramiento de sus abogados.

Por otro lado, la periodista criticó el trabajo de su competencia pues según ella no estaban trabajando bien, “Yo pensé que la era era del ‘ampay’ se había acabado porque pensé que todos los tramposos de ‘chollywood’ habían aprendido a esconderse, acuérdate que hay un bunker que se hizo famoso para esconderse de mis ‘ampays’ pero me he dado cuenta de que no estaba trabajando bien”, afirmó Magaly Medina para el diario Trome.