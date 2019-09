Kim Kardashian revela que participó a los 14 años en un video del rapero Tupac

La empresaria y socialité Kim Kardashian West sorprendió al revelar que participó en el videoclip del desaparecido rapero Tupac Amaru Shakur también conocido como 2Pac, Pac, Makaveli o simplemente Tupac.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” participó el pasado jueves 19 en un podcast con Jonathan Cheban, quien le pidió revelar algún secreto.

“Cuando tenía 14 años, estaba en un video de Tupac. Era como 1994”, contó la hermana de Kylie Jenner, para luego agregar que nadie sabía de eso, porque ella mintió sobre su edad.

"No. Nadie lo sabría. Así que, antes que nada, mentimos y dijimos que probablemente teníamos 18 años. Definitivamente dije que tenía 18 años”, relató señalando que en aquella ocasión la acompañó Kimberly Stewart, la hija del cantante Rod Stewart y la actriz Alana Stewart.

Kimberly Stewart y Kim Kardashian

"Nunca he visto las imágenes. Estábamos caminando por la pista, como si fuéramos modelos caminando por una pista. No era como si estuviéramos en bikini en la piscina o algo así. Literalmente estábamos caminando por una pista, y éramos Kim Stewart, Kourtney, yo y tal vez como uno o dos de nuestros amigos ".

El videoclip en cuestión pertenece al sencillo “All Bout U” del álbum “All Eyez on Me” de Tupac, pudiendo ser Kim Kardashian la joven que aparece en los minutos 3:05, 3:27 y 4:22.

Kim Kardashian revela las cartas a su padre

A través de Instagram, la autora del libro “Kardashian Konfidential” compartió con sus seguidores algunas cartas y notas que intercambio con su padre, el abogado Robert Kardashian, quien falleció el 30 de setiembre de 2003.

“Solo quiero que sepas cuánto aprecio todo lo que haces por mí", escribió Kim Kardashian en una tarjeta de felicitación del 2002.

Kim Kardashian

Mi papá siempre dejaba notas cuando vivíamos juntos.

Kim Kardashian

El padre de la empresaria fue un exitoso abogado que formó parte de la defensa de O.J. Simpson, acusado de dos homicidios en 1995.

Robert George Kardashian

Ahora, la esposa de Kanye West se prepara para seguir sus pasos programando sacar su titulo en Derecho en el Colegio de Abogados de California en 2024.