Carla Tello: “No me gustan los metrosexuales... Sola duermo mejor”

Hace unos días, Carla Tello anunció el fin de su matrimonio con el actor Junior Silva. La periodista reveló cuáles son sus planes en su vida amorosa.

Según Tello, fueron ‘cincuenta’ las personas que la llamaron luego de hacerse pública su separación con el intérprete de “Al fondo hay sitio”.

Entre las varias respuestas, la periodista aseguró que duerme mejor sola y que no pierde la fe en encontrar a su "príncipe azul".Y aunque el divorcio es el próximo paso, se encuentra firme en su decisión. "Conozco gente que no se separa porque creen que no van a encontrar a otra pareja", comentó.

A cuatro meses de casarse en Las Vegas, la noticia despertó rumores sobre los motivos de la separación, entre ellos, la infidelidad. En la entrevista para Trome, Carla Tello afirma que sí la traicionaron y que ya pasó el ‘luto’.

Además, la expareja de Junior Silva recomendó que “nunca te enamores de alguien que te haga sentir ordinario”. Su hombre ideal tendría que estar en “la misma sintonía con ella, un chico real, que sepa cocinar, nada de metrosexuales y que sepa arreglar cosas en casa para ahorrar dinero”

Carla Tello y Junior Silva se separaron

“Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, declaró la periodista de Canal N.

Por su parte, el actor Junior Silva evitó responder cuáles serían los motivos de la ruptura. “Lamentablemente, esa es la situación. Las razones quedan para nosotros. Todo bien con Carla, prefiero dejarlo así, prefiero que la gente piense en las cosas que estoy haciendo laboralmente. Estoy tranquilo y grabando la película ‘De patitas a la calle’”, indicó.