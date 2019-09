Gisela Valcárcel casi muestra parte íntima al recrear “Aló Gisela” junto a Giselo

La última edición de “El artista del año” llegó cargada de una serie de sorpresas que cautivaron al público televidente. Una de estas fue protagonizada por Gisela Valcárcel junto al popular ‘Giselo’.

La ‘Señito’ recreó el segmento con el que presentaba “Aló Gisela”, programa que empezó a conducir a fines de los 90 y que la lanzó a la fama a nivel nacional.

Durante su show junto a Nikko Ponce en “El artista del año”, Briyit Palomino rompió una caja que simulaba ser una pantalla de televisión, para empezar a bailar al ritmo de la canción “You can leave your hat on”, de Joe Cooker.

Tras el fin de esta presentación, Gisela Valcárcel le pidió a Edson Dávila ‘Giselo’ que se acercara al escenario de “El artista del año”. “Giselo, venga para acá. Ahora sí, ¡música!”, le dijo la conductora, para que ambos fueran partícipes del divertido sketch.

De pronto, volvió a sonar la seductora canción de Joe Cooker y ambos pasaron a través de la caja, mostrándose muy sonrientes. Fue entonces que Gisela se colocó unos lentes que se encontraban en el suelo y junto a 'Giselo' empezó a cantar el tema que sonaba durante la presentación de "Aló Gisela".

'Giselo' cogió el micrófono y, de forma divertida, comentó "Ahorita me pertenece". Esto provocó las risas de la ‘Señito’, quien le respondió "Devuélvame mi micro, devuélveme mi identidad. Tú no me puedes hacer esto”.

Gisela Valcárcel casi sufre accidente en “El artista del año”

Tras este divertido momento, Gisela Valcárcel y Giselo lograron ponerse de pie. La presentadora casi deja ver de más debido a la abertura de su vestido en las piernas, por lo cual tuvo que hacerse un cambio de cámaras.

La conductora de “El artista del año” se mostró un tanto avergonzada y le dijo al jurado “Les pido por favor, no se rían”.

Sin embargo, ‘Giselo’ no pudo evitar dejar a relucir su talento para el baile y contorneó su cuerpo de forma sensual al ritmo del tema de Joe Cooker, arrancando risas a más de uno.