Mike Johnson confirma romance con Demi Lovato

Mike Johnson y Demi Lovato están iniciando un romance, así lo confirmó el actor estrella de “The Bachelorette”. Sin duda, la cantante se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

La noticia sorprendió a todos en la alfombra roja de los iHeart Radio Music, donde Mike Johnson afirmó que está saliendo y “hablando en privado” con Demi Lovato, durante una entrevista con E!

"Estoy conociendo a Demi. Creo que es absolutamente fantástica y no quiero presionarla, no presionarme a mí, nosotros... Solo estamos tratando de conocernos. Eso es todo", señaló.

Ambos empezaron a coquetearse por redes sociales con comentarios en sus fotografías y al fin se confirma que están saliendo.

La cantante retomó su carrera musical luego de atravesar una difícil etapa de separación de Henry Levy a inicios de este año y tras salir de rehabilitación en una clínica por problemas de drogas.

Cabe resaltar que Demi Lovato ha preferido mantener en reserva su vida amorosa desde hace mucho tiempo.

Demi Lovato y Mike Johnson: ¿Cómo se conocieron?

Todo comenzó cuando Demi Lovato quedó flechada por el participante del famoso programa de citas cuando lo miró en la televisión. Mike fue eliminado del reality y la intérprete de “Sorry Not Sorry” no tardó en decirle cuánto le gustaba.

La estrella compartió en las redes sociales que estaba encantada con la participación de Mike en el programa, quien era su favorito.Luego tuvieron un contacto a través de las redes sociales.