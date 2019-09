Kristen Stewart: La estrella inclasificable

Con información de Vanity Fair

Con 29 años, Kristen Stewart inauguró el Festival de San Sebastián, al que llegó como figura del cine por el thriller político Seberg y por una carrera en la que no ha parado de reinventarse. A los 11 años interpretó a la hija de Jodie Foster en La habitación del pánico, de David Fincher. Su siguiente personaje icónico sería junto a Jesse Eisenberg en Adventureland. Pero fue después de este papel que la escogieron para ser ‘Bella Swan’ en Crepúsculo, la franquicia que la catapultó a la fama y sus tormentas, por el nivel de fanatismo al que había llegado la historia y la relación con su coprotagonista, Robert Pattinson.

“No sirve de nada preguntarle por su vida amorosa —está otra vez saliendo con su exnovia, la modelo neozelandesa Stella Maxwell, quien acudió con ella a la sesión fotográfica—. Stewart es tan divertida como lista a la hora de proteger su privacidad. Le pregunto qué busca. Me contesta: ‘Solo salgo con gente que me complemente’”, narra Vanity Fair.

Pero tal como comenta a la revista, la actriz era consciente de su impacto mediático y que necesitaba trabajar con directores de cine independiente como Kelly Reichardt. “Ahí tuve la oportunidad de quitarme el lastre. Era algo mucho más grande. Lo mío era minúsculo en comparación con lo que significaban (Reichardt y Assayas) como directores. Era la ocasión para que me mirasen a mí, no a esa cosa en la que me había convertido esta cultura obsesionada por la fama: ‘Ey, es la de Crepúsculo’”.

¿Sigue sintiéndose infravalorada o ya lo ha superado?

Creo que ya he madurado en ese aspecto, pero solía ser muy frustrante que la gente pensara que era idiota solo porque yo no quería estar voluntariamente en el punto de mira. No soy para nada rebelde. No me opongo a nada por defecto. Solo quiero gustarle a la gente.

Kristen se crió con un grupo de niños a los que considera sus hermanos. Es hija de padres involucrados desde siempre en la industria del cine (y que alojaban a niños sin hogar), su padre director de escena, su madre supervisora y su hermano trabaja como técnico maquinista. “De pequeña solía ir con mis padres a los rodajes y les preguntaba si podía ir a algún casting, porque veía que había niños que actuaban. Ni siquiera quería ser actriz. Solo quería estar ahí. Estaba huyendo de lo académico, que es algo que me intriga, que venero. Voy a cumplir 30 años y me siento una cría. No tengo estudios. Es una enorme espina que aún no me he sacado”.

Los ángeles de Charlie y su debut como cineasta

Según adelanta la revista, Stewart da vida a Sabina, una millonaria heredera convertida en espía internacional. “No se parece en nada a mi yo real. (Elizabeth Banks, la directora) Incluía frases graciosas en mis chistes todos los días. Yo siempre pienso mucho las cosas y lo alargo todo demasiado. Y ella me insistía: ‘Suéltalo antes’”. Veremos a la actriz en un personaje diametralmente opuesto, llevado a la comedia. Según la cineasta: “Se le ocurren tantas bromas en esta película como a cualquier cómico consagrado”.

En 2020, Stewart tiene pensado adaptar al cine La cronología del agua, de Lidia Yuknavitch. Una autobiografía en la que se tratan temas como el género, la sexualidad, la violencia o el cuerpo, considerado un libro de culto en 2011. Con este proyecto, la actriz debuta como directora de cine. “La forma en la que (Yuknavitch) escribe sobre tener un cuerpo, sobre la vergüenza de tener algo así... Es rara, es asquerosa, es una chica. Crecí con American Pie, con esos hombres p... como si fuese la cosa más normal, y era hilarante. Imagina cuando creces y eres chica. Es... No sé ni qué es. Da miedo y es raro. Y ella articula cosas que para mí eran como: ‘Yo no tenía ni palabras para eso, pero gracias’”.