Asia Artist Awards 2019: Super Junior, Nu’est, Got7 confirman actuación en escenario

Tras el anunció de los anfitriones que animaran la gala de los Asia Artist Awards 2019, y la lista de nominados en las tres categorías Cantantes Kpop, Mejor Actriz y Actor de doramas; ahora se anuncia que grupos Kpop actuarán en los AAA2019.

Los organizadores del evento –a realizarse el 26 de noviembre en el Miding National Stadium en Hanoi, Vietnam- confirmaron la presentación en el escenario de 5 agrupaciones consagradas de kpop y un artista en solitario.

Según el orden establecido, el primer grupo será Super Junior, por ser uno de las agrupaciones masculinas de kpop más representativas de Corea del Sur a nivel internacional.

La segunda boyband en presentarse es NU’EST con sus canciones “Love Paint” y “Bet Bet”.

De igual forma, se confirmó la actuación de los miembros de GOT7, despertando interés por ver el tipo de presentación audaz que realizarán.

Stray Kids –agrupación que debutó en 2017 con el tema “Hellevator” que rompió récords en YouTube- regresa a los AAA2019 después de ganar el premio a Mejor Rookie del año en los Asia Artist Awards 2018.

Stray Kids

Otra banda kpop SNUPER –ganadores en la categoría New Wave en los AAA 2017 y el premio Choice en los AAA 2018- confirmaron su participación.

Snuper

Por otro lado, los grupos novatos TXT, AB6IX y DONGKIZ debutaran en el escenario, en el que también se presentará el rapero Zico, líder del grupo Block B, aunque de este último no se conoce cual de sus éxitos “Soulmate”, “Artist” o “Say Say Yes or No” cantará.