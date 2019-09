Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confiesan que atravesaron crisis amtrimonial

La actriz Aislinn Derbez, de 32 años, reveló un oscuro momento que vivió con su esposo, el actor Mauricio Ochmann, de 41 años.

Según explicó, en enero del 2019 atravesaron una fuerte crisis matrimonial cuando se fueron de vacaciones un mes a Marruecos, como parte de su próximo reality “De viaje con los Derbez”, en la que participaron sus hermanos Aitana, Vadhir y José Eduardo, al igual que su marido, su hija Kailani y la esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo.

“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante", relató la protagonista de “La casa de las flores” en una entrevista al matutino “Despierta América” de la cadena Univision.

"A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, confesó.

Al regresar a México hija de Eugenio Derbez decidió buscar ayuda psicológica para recobrar su salud mental.

"Me tuve que ir a terapia, sí fue así de ‘necesito entender qué me está pasando'. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia".

A pesar de las fotos de felicidad que la pareja publicó en Instagram, la actriz reveló que todo fue falso.

"Yo sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto”, explicó.