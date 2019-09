Yalitza Aparicio a detractores: “Demostraré que sí se puede, amo llevarle la contra al mundo”

Yalitza Aparicio causa reacciones diversas entre las personas; muchos la critican por sus orígenes humildes y de cómo se ha vuelto toda una celebridad en Hollywood sin ser una actriz. La mexicana ha sabido afrontar las críticas desmedidas, así como los insultos racistas por sus raíces indígenas, pero ella asegura que su mayor fortaleza son las personas que se sienten identificadas con su historia y lo que representa.

Desde su aparición en la aclamada película “Roma”, Yalitza Aparicio se ha vuelto un fenómeno mundial acaparando todos los flashes y las portadas más importantes en la industria del cine. Su figura ha trascendido al séptimo arte e, inclusive, se ha vuelto un rostro recurrente en la moda estadounidense, pero también viene haciendo uso de su fama para apoyar diversas causas sociales, sobre todo con las mujeres y las poblaciones indígenas.

PUEDES VER: Yalitza Aparicio impacta a todos al protagonizar campaña de moda de Rodarte

Yalitza Aparicio fue ovacionada en el Foro de la Equidad

La mexicana estuvo como invitada en el foro “He For She”, donde contó su experiencia con la discriminación desde que apareció en la cinta del reconocido director Alfonso Cuarón, ya que muchos se han burlado y la han ofendido por ser una mujer indígena que apareció en un film en Hollywood.

Sin embargo, Yalitza Aparicio asegura que a pesar de ello ha sabido hacer caso omiso a dichos comentarios y que ello lo compensa con ser la primera mujer indígena nominada a los premios Oscar (categoría de Mejor Actriz).

Yalitza Aparicio siempre da de qué hablar en redes sociales

Yalitza Aparicio lo relata de la siguiente manera: “Si yo en algún momento hubiera dicho ‘pues no estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, estaba mejor en donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban’, era como decirles a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir”.

De 26 años y profesora de ocupación, la actriz oriunda de Oaxaca asegura que a lo largo de su vida, antes de ser famosa como siendo una estrella mundial ha sentido la marginación por ser indígena, mujer y pobre.

Yalitza Aparicio ha usado su fama para defender diversas causas sociales

“Al fin y al cabo no te conocen. Como dijera una frase por ahí ‘conocen tu nombre, pero no tu historia’. Por eso voy a seguir aquí. Voy a demostrarles que si se puede. Siempre me ha encantado llevarle la contraria al mundo”, afirmó Yalitza Aparicio.

Sin embargo, muchos de sus detractores en el rubro de la actuación como en redes sociales señalan que vive a expensas de su aparición en una sola película y de no tener otros proyectos en el mundo del cine. Ante esto, la actriz asegura que el mayor problema no son las oportunidades en el séptimo arte sino que “no se están haciendo guiones diversos”, agregando que se encasilla a los actores por su físico.

Yalitza Aparicio se ha declarado feminista

Sin embargo, Yalitza Aparicio señala que muchas de estas críticas responden a que la mayoría de las personas no están acostumbradas a ver un estándar distinto al que se suele recurrir.

“El hecho de que ellos vean un rostro diferente tanto en campañas como en publicidades, en todo lo que esté haciendo, está inspirando a las personas y a que igual se animen a hacer lo que desean. No me refiero solamente al mundo artístico”.

Yalitza Aparicio saltó a la fama tras aparecer en la cinta "Roma"

Entre otras de las tantas críticas que ha recibo Yalitza Aparicio es que, a pesar de reivindicar su identidad indígena, viste ropas de diseñador, así como outfits muy costosos, a lo que la mexicana replica argumentando.

“No porque portes ropa de marca se te ha olvidado quién eres. Simplemente le estás diciendo a tu gente que también pueden darse el lujo de utilizar una ropa de diseñador. Que no porque sean indígenas no lo van a hacer”, sentenció.