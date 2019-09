Magaly se burla del hermano de Yahaira Plasencia: “Lo pusieron para hacer reír a la gente”

Magaly Medina sigue enviando duros dardos a Yahaira Plasencia. Esta vez, la conductora de espectáculos se centró en criticar duramente a al grupo de personas que en la actualidad rodea a la amiga de Jefferson Farfán, entre quienes se encuentran tanto amigos como familiares que la siguen a todos lados, al cual la periodista bautizó como “el clan de la Yaha”.

Y es que luego de la indirecta que el hermano de Yahaira Plasencia le mandara una a Magaly Medina donde dice: “Y no opines si no sabes. Si no sabes de música no opines”, la periodista, fiel a su estilo, no se quedó callada y aprovechó su programa de televisión para enviarle una respuesta, pero también para presentar un extenso informe sobre el grupo que rodea a la expareja de Jefferson Farfán.

Magaly Medina contra el “clan” de Yahaira Plasencia

En dicha nota, Magaly Medina asegura que el "clan” de Yahaira Plasencia se inició en 2015, cuando la salsera se separó de “Son Tentación” para llevar su carrera de forma solista e insiste en asegurar que esta nueva etapa de la cantante vino auspiciada por Jefferson Farfán, quien en ese entonces era su pareja.

Concluida la nota, Magaly Medina decide responder al hermano de Yahaira Plasencia de la siguiente manera:

“Yo opino desde antes que tú, siquiera, hicieras gorgojitos. Tengo autoridad para hacerlo porque soy una periodista y los periodistas sabemos de todo un poquito. Sé quién debe cantar en karaoke y quién en un escenario. Para eso no necesito haber estudiado música”.

No conforme con eso, Magaly Medina afirmó que el “clan” de Yahaira Plasencia debería buscar algo mejor que hacer, asegurando que no tienen talento para la música:

“¡Huachafones! deberían estar escondidos, ¿por qué no trabajan? hacen algo por si mismos, están todos rodeando a la Yaha. Vayan a hacer otra cosa ya que no pueden cantar. De repente saben jugar pelota, armar cubitos”.

Dicho esto, Magaly Medina volvió a apuntar su artillería contra el hermano de Yahaira Plasencia: “… Pero cuando lo pusieron a bailar al George… miren, fue a la misma escuela de baile que yo… A veces uno hace cosas por la familia… solamente se entiende por el amor de hermano, porque lo puso de bailarín y el pobre es el único que no seguía los pasos del resto. Pobrecito, seguro lo pusieron para hacer reír a la gente”.