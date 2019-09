Vanessa Terkes y Maricielo Castañeda arremeten contra Roberto Martínez [VIDEO]

Vanessa Terkes y Maricielo Castañeda le hicieron pasar un ‘bochornoso’ momento a su expareja Roberto Martínez.

‘Vane’ viajó hasta Chiclayo para conocer a la madre del único hijo de ‘Robert’, quien tiene un restaurante familiar en la ciudad norteña.

Tanto Terkes como Castañeda ironizaron sobre Martínez, quien se encontraba junto a ellas en una secuencia para el programa “En boca de todos”.

“Cómo papá es maravilloso. Es genial, un buen padre. Cómo papá, recalco. Tú también sabes”, contó ante las cámaras Maricielo Castañeda. Vanessa Terkes no dejaba de reír mientras 'Robert’ solo comía un potaje marino.

Terkes también le preguntó a Maricielo si ya ve a Roberto Martínez casado. La joven afirmó tener dudas de que eso ocurra. “No sé, él sabrá [...] Le gusta de todo, no tiene un perfil de mujer. De todo chapa", contó su expareja.

Las exnovias de Martínez calificaron a ‘Robert’ como mujeriego. "Mejor no hablo porque lo hago quedar mal. Después ya no le responden las llamadas. Siempre me dice lo mismo. Las niega a todas. No le crean. Les dirá otra cosa, pero por acá las niega”, agregó Castañeda.

Por su parte, Vanessa comentó que la madre del hijo de Roberto Martínez lo conoce muy bien: “¡Habló la experiencia!”, ironizó.

Al cierre de la divertida secuencia, Maricielo Castañeda aseguró que siempre le deseará lo mejor a su ex.

“Siempre me pregunté qué tiene. Tiene su encanto. Sabe engañar. Espero que encuentre a una mujer que lo ame y lo respete para que lo acompañe toda la vida. Yo quiero que sea feliz, aunque lo dudo”, arremetió.