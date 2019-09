Tito El Bambino confiesa toda su verdad ante Nacho

Los cantantes urbanos Tito El Bambino y Nacho han colaborado en la canción “La vida es una sola”. Ambos han estrechado una gran amistad que trasciende a los escenarios y estudios de grabación, al punto que cada uno ha decidido entrevistar al otro con resultados impresionantes.

Nacho, un poco en serio otro tanto en broma le pregunta a Tito El Bambino sus sensaciones tras trabajar al lado del venezolano, a lo que el boricua responde: “Es un honor para mí. Más allá de una colaboración, es compartir con un hermano, un amigo a quien respeto por su música y talento”.

Luego, Nacho le pide a Tito El Bambino que le revele las razones que lo llevaron a aceptar la colaboración: “No es solo un gran tema, es hacerlo con alguien que te sientes en familia, y que engrandece aún más el éxito que es el tema”.

Pronto, Nacho torna más intimista sus preguntas y hurga en el pasado de Tito el Bambino buscando conocer cuando fue el momento más difícil que atravesó en su carrera musical como en su vida privada.

“En mi carrera lo más difícil ha sido la traición de persona que dejan de actuar con el alma y se mueven por la ambición material… en mi vida personal, como cualquier ser humano, he llorado, he cometido errores, algunos que he podido reparar y otros que, sencillamente, me han hecho ser mejor persona para no repetirlo”.

Cuando fue el momento de Tito El Bambino de dirigir el interrogatorio, este le preguntó a Nacho por las razones que lo llevaron a escogerlo para colaborar en “La vida es una sola”.

“Porque eres mi amigo que trasciende hace muchos años. Te quiero, te respeto. Eres uno de los pilares del género. Teníamos pendiente grabar una canción juntos”, respondió Nacho.

Usando un tono más íntimo, Tito El Bambino consultó a su compañero si se arrepentía de algo en la vida, a lo que Nacho contestó: “No me arrepiento de nada. De hecho, los peores errores que he cometido me han dejado las más grandes enseñanzas y han construido un mejor carácter de mí y le agradezco a Dios por las equivocaciones que he tenido”.