¿Rodrigo González volverá a Latina por despido de Cathy Sáenz?

Ante las bajas cifras de raiting que viene acumulando el programa de Latina “Mujeres al mando”, han comenzado a surgir los rumores de una supuesta salida del espacio televisivo de su más reciente jale Cathy Sáenz. Sin embargo, la exproductora de “Esto es guerra” y “Combate”, parece no tener la más mínima intención de dejar la televisión.

Todo sucedió durante la última edición de “Mujeres al mando” cuando se iba a presentar a la periodista de “Válgame Dios” (programa que dirigía Rodrigo González y Gigi Mitre, enemigos de Cathy Sáenz) Katy Sheen que mostraría su faceta en la repostería.

Cuando Karen Schwarz (también enemiga de Rodrigo González) se encontraba haciendo la introducción de la periodista del programa de espectáculos de Latina, Cathy Sáenz se mostraba incómoda y decidió interrumpir a la conductora para decir unas palabras.

“Karen, yo estoy aquí, no me he movido. Estoy aquí, me quedo, yo me quedo”, expresiones que muchos relacionan con los rumores que Latina estaría analizando seriamente despedir a la conductora para traer de vuelta a Rodrigo González con Gigi Mitre.

Ante esto, Karen Schwarz intentó avalar las palabras de su compañera en “Mujeres al mando”: “Somos una familia (en Latina) y así debemos trabajar, como una familia”.

Rodrigo González desmiente retorno a la TV

Sin embargo, y haciendo eco de los rumores que afirman que Cathy Sáenz sería despedida de “Mujeres al mando” y con ello el retorno de Rodrigo González a Latina, el exconductor de "Válgame Dios” aseguró que esto no sucederá, al menos en el corto ni mediano tiempo.

“No voy a regresar a Latina por lo pronto, no sé si algún día. Siempre fue mi casa, pero mientras esté al mando Inés ¿Quién es Inés? La inescrupulosa de la gerente de producción, imposible que regrese”.

Rodrigo González se burla por raintg de “Mujeres al mando”

Desde su salida de Latina, Rodrigo González ha seguido con mucho insistencia el raiting de “Mujeres al mando”, programa en el que ingresó recientemente Cathy Sáenz, razón que produjo la renuncia de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre de “Válgame Dios”.

El polémico personaje ha destacado en más de una ocasión que desde el ingreso de la ‘mamacha’ el raiting del mencionado espacio televisivo no ha mostrado buenos número en el raiting.

En ese sentido, Rodrigo González publicó las cifras de “Mujeres al mando” del jueves 19 de setiembre, para luego escribir “felicidades por el jale y rotundo fracaso”, en clara alusión a Cathy Sáenz.