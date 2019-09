Magaly Medina a Michelle Soifer: “¿Por qué buscas hombres vagos y perdedores?”

Luego que el programa “Magaly TV, la firme” difundiera unas imágenes donde se vio a Michelle Soifer besando al venezolano Giuseppe Benignini, Magaly Medina lanzó duros comentarios contra la cantante por involucrarse con chicos, que según ella, no le traen nada bueno.

“Todo el mundo dice ‘somos amigos’ y está bien, pero ya tenemos chape (...) habémus chape”, empezó diciendo la polémica conductora.

No obstante, Magaly Medina no pudo ocultar su fastidio por las últimas relaciones sentimentales de la popular ‘Michi’, pues, para ella, la exchica reality solo se involucra con hombres “sin oficio”.

Michelle Soifer inició una nueva relación.

“Qué tiene esta chica, por qué los busca vagos, sin oficio, perdedores. ¿Qué te pasa Michelle Soifer? Dios no aprende”, añadió la periodista en referencia a Kevin Blow, expareja de Soifer.

En estos momentos, Michelle Soifer se encuentra en el ojo de la tormenta luego de las últimas declaraciones del cubano Kevin Blow, quien no tuvo reparo alguno en contar algunas anécdotas que su relación fallida con la artista.

Recordemos que la polémica se desató cuando el cantante concedió una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, donde aseguró que, según él, la exintegrante de “Esto es guerra” le fue infiel con Jefferson Farfán.

Magaly Medina molesta con Michelle Soifer por no saber elegir a sus parejas.

“Supuestamente la excusa fue presentarle al hermano porque era hincha de la Selección Peruana y de Farfán (...) Se juntaron para verse, supuestamente para irse a Larcomar, a menos que se pasarán al frente del hotel... el coqueteo yo lo vi”, señaló Kevin Blow.

Pero eso no fue todo, pues Blow mostró una conversación que mantuvo Soifer con el salsero Josimar

“Me dio su celular para postear algo, y veo un chat con Josimar, él se mandó con todo y le dijo ‘tú me gustas mucho’. Esperé que ella me cuente, pero ella nunca lo cuadró'”, manifestó.

Michelle Soifer niega vinculación con Farfán y Josimar

Michelle Soifer se pronunció por las declaraciones de su expareja y negó haber tenido alguna relación sentimental con Jefferson Farfán y Josimar.

“Se veía venir. No me ha decepcionado porque sé perfectamente quién es. Las personas no pueden ir por el mundo dañando solo porque quieren un poco de publicidad, pantalla o trabajo. Sentarme a despotricar de la vida de otras personas me parece bajo”, contó.

Michelle Soifer en Instagram.

“En su momento saldré a decir muchas cosas, Me siento realmente tranquila porque estoy libre de esa persona. Para mí, él (Kevin) fue una experiencia terrible y fea que viví como mujer. Si este chico quiere seguir lucrando conmigo y manchando mi honra (...) No tendré otro remedio”, mencionó Michelle Soifer.