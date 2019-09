Captan a Michelle Soifer besando a venezolano tras confesiones de Kevin Blow en “EVDLV”

Hace unos días, Michelle Soifer aseguró que tras separarse de Kevin Blow, se iba a dar un tiempo antes de iniciar un nuevo romance. Sin embargo, todo indica que la cantante mantiene más que una amistad con el venezolano Giuseppe Benigni, con quien se deja ver constantemente.

Fue el programa de Magaly Medina que reveló, el último viernes, las imágenes de Michelle Soifer, vestida con un beso rojo, y Giuseppe Benigni dándose un beso en el local de hamburguesas de la peruana, la noche del jueves 19 de septiembre.

Al parecer la emoción pudo más y la pareja no se hizo problemas en mostrarse cariñosos en la reunión que hicieron para celebrar que la ex chica reality logró los dos millones de seguidores.

El ‘ampay’ no le hizo gracia a Magaly Medina, quien no dudó en criticar a la cantante por involucrarse con un joven que para ella, es “alguien sin oficio ni beneficio”.

“Como (Michelle) estaba solo con sus michilovers, no dudó en mostrar lo que realmente tienen ellos dos. Pero nosotros decimos: ¿Qué te pasa Michelle Soifer? ¿Por qué alguien que no tiene oficio ni beneficio conocido? ¿Por qué otro Kevin Blow en tu vida?”, dijo Magaly Medina antes de ver las imágenes exclusivas de ATV.

Tras ver las imágenes de Michelle Soifer y Giuseppe Benigni, la popular ‘Urraca’ lamentó que la participante de “El artista del año” no se haya dado un tiempo para elegir a alguien mejor. “Es que de él solo sabemos que es un modelito, (...) por eso se dedica a llevarle la cartera a ella, acompañarla, manejar el carro, acompañarla al cine, al gimnasio”, recalcó.

“Los amigos no se besan en la boca, ¿verdad? Jajaja (...) Esta chica no puede estar sola, no quiere encontrarse así misma para que pueda ver el panorama completo. Una pena por Michelle Soifer, festeja creo que con el hombre equivocado", agregó la conductora de “Magaly TV La Firme” en su programa.

Las imágenes se dieron a conocer en ATV luego de que el mismo Beto Ortiz revelara que Kevin Blow se confesó en en “El valor de la verdad”, programa donde al parecer el dominicano despotricará contra la cantante.