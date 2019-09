Magdyel Ugaz revela detalles de su primer beso con el actor Laszlo Kovacs

Magdyel Ugaz recordó su relación con el actor Laszlo Kovacs durante una entrevista con Choca Mandros para el programa “Estás en todas”. La actriz reveló por primera vez detalles de su vida amorosa.

La actriz que interpretó a ‘Teresita’ en “Al fondo hay sitio” tuvo su primer beso en televisión cuando apenas era una adolescente. La romántica escena fue interpretada por ella y el actor Laszlo Kovacs, quien fue su amor platónico de la pantalla chica.

“Yo era fan de Laszlo Kovacs y me acuerdo que era la primera vez en que tenía que dar un beso en televisión. Tenía 16 años y tenías al frente al chico que te gustaba, yo lo miraba y era churrísimo. Él me dijo que tranquila. Me dio el primer beso, yo estaba tan nerviosa, que fue un papelón”, dijo.

Ademas, la actriz mencionó a Gustavo Bueno como el cupido de su relación con el actor del elenco en la exitosa serie de América TV. La expareja fue citada en un bar; sin embargo, al notar que su colega canceló a último momento, conversaron toda la noche sin saber que terminarían enamorándose.

“Ahí nació el amor que tenía que florecer. Fue Gustavo Bueno quien nos hizo la “camita”. Él fue el cupido”, sostuvo .

Cabe recordar que Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs mantuvieron una relación durante cuatro años, al finalizar, a diferencia de otras parejas del espectáculo, se convirtieron en grandes amigos.

Magdyel Ugaz dejó Mujeres al mando

Magdyel Ugaz se despidió de “Mujeres al mando” el pasado 28 de junio, a poco tiempo de cumplir cuatro meses al aire.

La actriz decidió dejar la conducción del programa para enfocarse en su carrera artística. “Gracias Karen (Schwarz) y Jazmín (Pinedo) porque han sido las mejores compañeras del Universo. Gracias a todos”, expresó.