Magaly Medina elogia el trabajo de las hijas de Andrés Hurtado tras su cambio de look

Magaly Medina halagó el trabajo realizado por las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génesis, al realizarle un radical cambio de look al dejar el rojo y lucir una cabellera rubia.

En la última emisión de “Magaly TV: La Firme”, el pasado viernes, la periodista presentó el detrás de cámaras del proceso en el que se transformó en una ‘Barbie humana’.

“Me encantó lo profesional que son las dos hermanas que experimentaron conmigo, con mi cabello. Quisieron convertirme en Barbie, pero no pudieron. Estuve de rubia, pero no me queda. Ellas lo intentaron, pero no pudieron más”, comentó la conductora de televisión.

“Es una profesional Josetty Hurtado. Va llegar lejos. Ella misma edita su material. A las 8 en punto llegó en mi hogar, vestida y peinada, o sea se levantó a las 6. Súper profesional. Luego se fue a su casa llevándose todo el material para convertirlo en 3 minutos”, continuó.

Magaly Medina de rubio. Foto: Instagram.

Al terminar su discurso, dejó un peculiar mensaje hacia Andrés Hurtado: “En verdad Andrés, tengo que decir que tus hijas son de otro lote. No parecen tus hijas".