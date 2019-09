Magaly Medina deja el rojo y se luce con cabellera rubia

Cambio radical. La polémica periodista Magaly Medina decidió poner su imagen en manos de las hijas de Andrés Hurtado, quienes cambiaron la tradicional cabellera roja de la conductora por una larga cabellera rubia.

El objetivo de Josetty y Génesis Hurtado fue convertir a la popular “Urraca” en una barbie humana, utilizando el mismo estilo de ambas influencers del mundo de la belleza.

“¡Me cambié el Look! @josetty1 estaba decidida a cambiarme de look y aquí estoy, finalmente me atreví a hacer algo diferente ¿qué tal?” escribió Magaly Medina junto al video que publicó en su cuenta de Instagram, donde se muestra su transformación completa.

Magaly Medina se muestra con radical cambio de look

Además, la conductora se mostró agradecida con Josetty Hurtado por su cambio de look y mostró el resultado muy emocionada en sus historias de Instagram. “Gracias por tu energía y a todo tu equipo por la buena onda”, añadió Magaly Medina.