Dennis Rodman: “Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares”

El ex jugador de la NBA Dennis Rodman reveló nuevos detalles de la relación que mantuvo con la popular “Reina del Pop” a finales de los años 90. Durante una entrevista en el programa ‘The Breakfast Club’, Dennis Rodman contó que Madonna le ofreció dinero para que la ayude a tener un bebé, “Madonna me dijo que si yo la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares”, contó el exjugador de los Lakers.

“Lo intenté”, reconoció el ex deportista. Sin embargo, aclaró que lo malo del acuerdo es que “no cobraría esos 20 millones hasta que naciese el bebé”. Además, otro de los problemas que se le presentaron a la ex pareja fueron las ajetreadas agendas de ambos, pues se mantenían en diferentes ciudades, “Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó Madonna para avisarme de que estaba ovulando. ‘Estaré allí en cinco horas’, le contesté’”, recordó Rodman.

Además, Dennis Rodman deslizó la posibilidad de que Lourdes León, una de las hijas de Madonna, fue concebida con una proposición similar al bailarín Carlos Leon, quien sí habría aceptado y recibido el dinero tras el nacimiento.

Madonna ofreció dinero para quedar embarazada