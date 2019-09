Kike Suero confirma fin de su relación con Geraldine Quezada tras agresiones

Alejandro Jaime Suero Pretto, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Kike Suero afirmó que su relación con la madre de sus 3 últimas hijas, Geraldine Quezada, llegó a su fin. Tras el último escándalo de agresiones por parte del actor hacia su ahora ex pareja, Suero admitió que ya limó asperezas con ella, “Con ‘Geral’ estamos bien por las bebés, no puedo comentar nada sobre ella”, afirmó.

Además, la ex figura de “El reventonazo de la Chola”, aseguró que no tiene problemas con que Geraldine Quezada inicie una nueva relación sentimental, y se mostró arrepentido de sus errores, "Si tiene la oportunidad de rehacer su vida, bien por ella. Yo soy como el ‘ave fénix’ y esto me ha servido para reflexionar y salir adelante, cometí muchos errores, pero ya no más”, añadió KiKe Suero.

Por otro lado, el comediante se pronunció sobre su separación del programa “El reventonazo de la Chola” de América TV y confesó que no sabe si se reincorporará al espacio televisivo, “América es un canal serio y este percance que sucedió conmigo afecta su imagen, por supuesto que me someto a las medidas disciplinarias que han tomado”, acotó.

kike Suero confirma fin de relación con su esposa

Como se recuerda, Kike Suero y su ex pareja Geraldine Quezada fueron sentenciados a 70 jornadas de servicio comunitario tras agredirse mutuamente en un hotel de Ica. Esta no sería la primera vez que el actor cómico es denunciado por agresiones, pues en el 2014 y en el 2017 fue denunciado por su cónyuge por golpearla en estado de ebriedad.