¿Michelle Soifer perdió un bebé? Kevin Blow hace duras confesiones en “El valor de la verdad”

Michelle Soifer estuvo en el ojo de la tormenta toda la semana debido a las polémicas declaraciones de Kevin Blow en el programa de Magaly Medina. Y al parecer, la cantante seguirá apareciendo en los titulares, por las confesiones de su expareja en el sillón rojo, que saldrán a la luz este sábado.

En un reciente avance del programa que el periodista Beto Ortiz compartió, la mañana de este 21 de septiembre, en sus redes sociales de lo que será “El valor de la verdad” de Kevin Blow, se desveló algunos secretos de la pareja.

“¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en el Larcomar?”, será una de las preguntas que Kevin Blow debió responder con la verdad ante el polígrafo para intentar llevarse los 50 mil soles de premio que otorga el programa.

En el video que compartió el periodista en Facebook se deja entrever que el dominicano descubrió que Michelle Soifer le declaró su amor a Jefferson Farfán y que incluso se habrían encontrado en Miraflores.

“La veo que se queda chateando hasta tarde. Le digo: ‘eso qué es’. (Ella dice) con Jefferson. ‘Yo no sabía que tú eras amiga con Jefferson y que mucho menos se hablaban’ (le refuta). Entre la conversación que tenían, ella dice que lo amaba. Era el Larcomar, en el parqueo. Salieron del auto, se juntaron”, explica el extranjero.

“¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?”, preguntó Beto Ortiz a su invitado, a lo que él inmediatamente cuenta un hecho de violencia. “Se para, me da la cachetada en la cara, entro al baño y veo que tengo la nariz un poco doblada. Yo agarro las dos manos de ella y le hago fuerza”, relata el exnovio de Michelle Soifer con el que incluso tenía pretensiones de llegar al altar. Luego, con ayuda de un trabajador de “El valor de la verdad”, muestra cómo se dio la pelea.

“¿Aún amas a Michelle Soifer?”, dice en otro momento el periodista de Latina. Pero no se escucha ninguna pregunta, solo se ve que él agacha la mirada.

Antes de que termine el nuevo avance de “El valor de la verdad”, Kevin Blow relata que “ella me llama y me dice que está embarazada”, aunque no se revela de qué mujer habla. “Yo le digo: ‘¿cómo así?’. Ella me dice: ‘estoy embarazada, estoy asustada, me hice una prueba’. Estaba embarazada pero de hace dos meses”, agrega.