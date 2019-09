Kevin Blow contará todo sobre supuestas infidelidades de Michelle Soifer en “El Valor de la Verdad”

Beto Ortiz vuelva a conmocionar a la farándula peruana teniendo a Kevin Blow como siguiente invitado de “El Valor de la Verdad”. A partir de las 10 de la noche por Latina, el cantante dominicano contará todos los detalles de su relación con Michelle Soifer, entre los cuales destaca la supuesta infidelidad de la cantante con el futbolista de la Selección Peruana Jefferson Farfán.

Kevin Blow se hizo conocido en el entretenimiento local por ser la pareja de la exchica reality Michelle Soifer, de quien también se dice fue la manzana de la discordia en la relación que ‘Michi’ tuvo con el modelo Erick Sabater.

La relación que Kevin Blow tuvo con Michelle Soifer duró un par de años, y contrario a lo que muchos esperarían esta terminó de manera abrupta y no en los mejores términos. Ante esto, el cantante de música urbana regresó a su natal República Dominica y no se supo más de él hasta el pasado domingo cuando Magaly Medina anunció unas polémicas declaraciones de su pasado con la excombatiente.

Kevin Blow afirmaría que su relación Michelle Soifer fue un tanto violenta, que la cumbiambera le había engañado en más de una ocasión con el futbolista Jefferson Farfán y con flirteos subidos de tono con el salsero Josimar Fidel.

Kevin Blow en EVDLV

A mitad de semana, Beto Ortiz anunció que su próximo invitado en “El Valor de la Verdad” sería nada menos que el controvertido Kevin Blow.

En el primer video que publicó Beto Ortiz tras anunciarse la presencia del cantante en el sillón rojo, se ve a Kevin Blow interactuando con el periodista antes de realizar las grabaciones de “El Valor de la Verdad”, en las cuales el ex de Michelle Soifer asegura haber llegado al Perú en la madrugada del último jueves.

Beto Ortiz lanzó dos videos promocionales de Kevin Blow en “El Valor de la Verdad”. En el primero se ve al periodista preguntando “¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?”, seguidamente, se ve al cantante responder: “Me voy a bañar y te hablo cuando termine, y ella dijo ‘me gustaría estar en la ducha contigo, esta en la cama otra vez’”.

Seguidamente, se presenta la pregunta “¿Te afanaba Josimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?”, a lo que el dominicano replica: “... y él le dijo ‘un día tenemos que salir a comer algo a conversar’ y dijo ‘ya, normal... pero paso nos comemos el postre’”.

En un segundo video promocional, Kevin Blow narra un incidente de violencia (cuyas razones no han sido detalladas aún) donde, de acuerdo a la versión del dominicano, Michelle Soifer le habría roto la nariz de una cachetada.

Michelle Soifer recibe apoyo de la farándula local

Las declaraciones de Kevin Blow han impactado a la farándula local, quienes han salido a apoyar masivamente a Michelle Soifer. Una de ella es Génesis Tapia, quien dio su opinión sobre el dominicano cuando estuvo como invitada en “Válgame Dios”.

“Kevin Blow siempre me pareció un reverendo oportunista... Esto es prueba de la verdad, de lo cobarde que es. No es una víctima, porque ahora está aceptando que sí tenían algo cuando estaba con su esposa”.

Por su parte, Rosángela Espinoza aseguró que advirtió a Michelle Soifer las intenciones de kevin Blow: “Yo le dije que no era amor al chancho, era amor al chicharrón”.

Chris Soifer, hermana de Michelle no dejó pasar la ocasión para salir a defender a su hermana de las acusaciones de infidelidad en su contra que hiciera Kevin Blow: “Es una raya más al tigre. Con Kevin siempre he tenido problemas, pero lo que realmente me importa es que mi hermana esté tranquila... no es la primera persona que sale a hablar mal de mi hermana”.

Magaly Medina por su parte, fue bastante dura con la actitud de Michelle Soifer y la criticó por no saber elegir a sus parejas: “¿Qué tiene esta chica? ¿Por qué busca vagos, sin oficio, perdedores? ¿Qué te pasa, Michelle Soifer? ¡Dios, no aprende!”.

Michelle Soifer decepcionada de Kevin Blow

La propia Michelle Soifer, aprovechando las cámaras de “El Show después del show”, expresó sentirse arrepentida de haberse involucrado con el dominicano.

“Mi peor error fue haber estado Kevin porque yo debí ser fría y pensar bien... yo pensaba que miraba algo en él que la gente no veía”.