Katy Perry empezó a criar al hijo de Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron el pasado 14 de febrero. La misma cantante compartió una tierna foto donde lució el anillo que le obsequió el actor.

Desde el anuncio del noviazgo, los seguidores de ambas celebridades están al pendiente de alguna información sobre la boda.

PUEDES VER: Selena Gomez habría provocado pelea entre Katy Perry y Orlando Bloom

Ante esto, la presentadora Ellen DeGeneres invitó a la intérprete de “Roar” a su programa para que hablara sobre su relación con el británico.

Katy Perry habla de Orlando Bloom.

En medio de la entrevista, Katy Perry se sinceró sobre cómo es su día a día cuando está en casa con Orlando Bloom. La estadounidense sorprendió al confesar que empezó a criar al hijo de su pareja.

Katy Perry contó que su vida cambió completamente cuando conoció al pequeño Flynn, pues tuvo que dejar de dormir hasta tarde para llevar al niño al colegio.

“Tenemos que salir por la puerta de casa a las siete y media para estar (en el colegio) a las ocho y cuarto y no podemos llegar tarde”, comentó la cantante, quien reveló que jamás pensó estar en esta situación.

Katy Perry se mostró muy enamorada de Orlando Bloom.

Sin embargo, la famosa cantante de pop dejó en claro que no es una queja, ya que, según ella, esta situación la ayudó a madurar.

“Antes no me levantaba antes de las once, y resulta que ahora ya estoy en la cama a punto de quedarme dormida a las diez de la noche. Supongo que se puede decir que todo esto me ha hecho madurar definitivamente. ¡Por eso sigo vistiéndome como una adolescente! Es mi manera de rebelarme”, agregó.

Cabe mencionar que Flynn es el hijo de Orlando Bloom y la modelo Miranda Kerr.

¿Katy Perry está embarazada?

En agosto de este año, Katy Perry se robó toda la atención cuando asistió al estreno de la serie de Amazon “Carnival Row”, protagonizada por Orlando Bloom, en el Teatro Chino de Los Ángeles.

Katy Perry y Orlando Bloom. Foto: AFP

Resulta que la cantante mostró un vientre pronunciado, desatando los rumores de un posible embarazo. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre la polémica que causó su entallado vestido rosa.