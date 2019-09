Carla Tello disfruta del sol en bikini tras terminar con Junior Silva [VIDEO]

La periodista peruana Carla Tello dejó una reflexión a sus miles de seguidores de Instagram, días de que su historia de amor con el actor Junior Silva llegara a su fin.

Con su mensaje, la comunicadora de Canal N dio a entender que no importa que tan fuerte sean los problemas, sino cómo los enfrentas.

“Te sientas al filo de la piscina pensado, ¿la hago o no? Me meto o no me meto, la piscina siempre está llena, todo depende de la forma en la que te metes para no salir herido. Creo que lo más importante es la actitud que le pongamos a las cosas y si nos caemos de tal forma que nos lastimemos, salir airosos de que la próxima vez no la vamos a fregar”, escribió Carla Tello en Instagram, donde la siguen más de 20 mil personas.

“We will do it nice and easy (lo haremos agradable y fácil). Tengan buen finde”, agregó la periodista que no solo se enamoró de Junior Silva, sino que hizo una locura de amor al pasar a la fila de casadas, hace cinco meses, con poco tiempo de relación.

En pocas horas, su publicación tuvo más de 1000 ‘likes’ en Instagram y Carla Tello recibió elogios no precisamente por su mensaje, sino porque apareció en un bikini de color rojo.

Carla Tello anunció el fin de su relación con Junior Silva

La periodista de Canal N anunció su ruptura amorosa con el locutor peruano, pero aseguró que prefiere guardarse para ella el motivo de su inesperada separación. "Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, precisó la conductora de noticias en una entrevista con el diario Trome.

Al ser consultada sobre una posible infidelidad, Carla Tello no desmintió nada. Solo precisó que prefiere no tocar el tema. “Por algo pasan las cosas”, agregó.

Sobre los trámites de su divorcio con Junior Silva, la mujer de prensa contó que aún no podrán efectuarlo pues necesitan tener dos años de casados y recién ha pasado seis meses.

Carla Tello también aseguró que su historia de amor con el recordado 'Pollo gordo’ ya llegó a su fin, por lo que descartó una posible reconciliación.