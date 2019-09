Piden a Britney Spears que vaya al doctor tras bailar canción de Shakira

La conocida cantante Britney Spears sorprendió a propios y extraños con su más reciente publicación en Instagram.

Resulta que la ‘Princesa del pop’ compartió un peculiar video donde apareció bailando y modelando al ritmo de “Chantaje”, popular tema de los colombianos Shakira y Maluma.

“¡Lista para ir al ‘Daytime beauty awards’ con mi chico, pero tenía que bailar antes de ir! PD. Me sentí hermosa”, escribió en la leyenda del video, provocando todo tipo de reacciones.

La publicación está a punto de alcanzar los 4 millones de reproducciones. Sin embargo, el clip no fue del agrado de sus seguidores, quienes resaltaron que Britney Spears no se comportó como una persona normal.

“Necesitas ver un doctor”, “¿Nadie se da cuenta de que algo anda mal con ella?”, “Su historia es probablemente una de las más tristes que he presenciado. Es como ver un choque de trenes a punto de suceder en cámara lenta. No la odio a ella. Realmente creo que ser famoso no es bueno para ella. Espero que pueda encontrar la felicidad algún día donde esté verdaderamente en paz”, “¿Qué le pasa?”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en la red social de Britney Spears.

Pero no todo fueron criticas. Otros seguidores no dudaron en destacar el look de la famosa intérprete, pero le pidieron que arregle un poco más su pelo y maquillaje.

Britney Spears no hizo caso a los comentarios negativos y compartió otro video donde se la vio acompañada de su pareja Sam Asghari.

“Si no lo has escuchado, mi novio recibió un premio por sus logros sobresalientes en fitness en los ‘Daytime beauty awards’. Tan orgulloso de estar a tu lado”, escribió en la descripción del contenido.

Instagram: Shakira responde al baile de Britney Spears

La cantante colombiana también reaccionó a la publicación de Britney Spears. Shakira mostró su emoción por el video y destacó las cualidades de la estadounidense.

“Vi el video de Britney Spears y estoy encantada. Eres asombrosa”, comentó la barranquillera a través de sus historias de Instagram.